Sicilia | vertenza p a | dipendenti regionali si fermano per un' ora 2

Sicilia : vertenza p.a. - dipendenti regionali si fermano per un'ora : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Si sono fermati per un'ora gli uffici della pubblica amministrazione Siciliana per l'assemblee dei dipendenti regionali, indette dai sindacati, "per protestare contro l’immobilismo dell’Aran Sicilia e l’indifferenza del governo regionale alle richieste delle parti soci

Sicilia : vertenza p.a. - dipendenti regionali si fermano per un’ora : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Si sono fermati per un’ora gli uffici della pubblica amministrazione Siciliana per l’assemblee dei dipendenti regionali, indette dai sindacati, “per protestare contro l’immobilismo dell’Aran Sicilia e l’indifferenza del governo regionale alle richieste delle parti sociali”. Una protesta che ha visto uniti in un fronte compatto tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, ...

Sicilia : vertenza Blu Jet - nuovo sciopero 24-25 ottobre : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Si inasprisce la vertenza Blu Jet. Il personale marittimo aderente a Filt Cgil e Uiltrasporti ha proclamato una seconda giornata di sciopero delle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di venerdì 25 ottobre. Ventiquattrore in cui il servizio di collegamento marittimo veloce

Sicilia : vertenza Blu Jet - nuovo sciopero 24-25 ottobre : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – Si inasprisce la vertenza Blu Jet. Il personale marittimo aderente a Filt Cgil e Uiltrasporti ha proclamato una seconda giornata di sciopero delle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di venerdì 25 ottobre. Ventiquattrore in cui il servizio di collegamento marittimo veloce di continuità territoriale tra Messina e la Calabria si fermerà. La prima azione di sciopero “non ha portato ad alcun riscontro né ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - ok poligrafici a ipotesi accordo (2) : (AdnKronos) - Dopo i contatti avuti con l'assessore regionale al Lavoro Scavone e l'impegno del sindaco Orlando, l'Slc intravede possibilità di crescita futura. "La digitalizzazione dell'archivio storico del Giornale, con più di 160 anni di storia, potrebbe portare risorse e occupazione - dice Rosso