“Se non finite i compiti vi mando tutti nelle camera a gas” | maestra elementare

Quota 100 - retromarcia di Italia Viva. Marattin : “Se resta? No barricate. Idee - non ricatti” : Prima le polemiche sulla manovra e le richieste di abolire Quota 100, poi, di fatto, la retromarcia. Se Italia Viva di Matteo Renzi aveva alzato il prezzo, con tanto di scontro interno alla maggioranza sul tema pensioni e su una delle misure simbolo del passato governo, ora è il deputato Luigi Marattin a mostrare una posizione a dir poco più morbida: “Se Quota 100 resta disposti a non votare tutto il pacchetto manovra? Da noi nessuna ...

Quota 100 - retromarcia di Italia Viva. Marattin : “Se resta? No barricate. Abbiamo idee - non ricatti” : Prima le polemiche sulla manovra e le richieste di abolire Quota 100, poi, di fatto, la retromarcia. Se Italia Viva di Matteo Renzi aveva alzato il prezzo, con tanto di scontro interno alla maggioranza sul tema pensioni e su una delle misure simbolo del passato governo, ora è il deputato Luigi Marattin a mostrare una posizione a dir poco più morbida: “Se Quota 100 resta disposti a non votare tutto il pacchetto manovra? Da noi nessuna ...

Sampdoria - Ranieri si presenta : “Serve ridare autostima - questo non è il reale valore della squadra” : E’ stato presentato a stampa e tifosi il nuovo tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. Queste le parole del presidente blucerchiato in conferenza. “Per prima cosa devo ringraziare il presidente Ferrero che mi permette di allenare un club così prestigioso, una squadra che mi è sempre stata simpatica. Le favole sono sempre frutto di una grande lavoro dietro. Noi allenatori, presidenti e atleti abbiamo il dovere di far sognare i ...

Manovra - Fioramonti : “Se non troverò risorse agirò di conseguenza”. “Dimissioni? Sono un uomo di parola” : “In questi giorni si sta lavorando alla legge di Bilancio: Sono fiducioso che si troveranno tutte le risorse per rilanciare la scuola, l’università e la ricerca. Ho fatto delle proposte che in parte si stanno discutendo e in parte si troverà una sintesi. Mie dimissioni se non verranno trovate le risorse? Io Sono un uomo di parola, ho detto che voglio dare un segnale importante. Servono delle risorse perché vogliamo dare un segnale ...

Toto Wolff F1 - GP Giappone 2019 : “Sei titoli sono motivo di orgoglio - dopo le qualifiche non pensavamo di vincere” : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca) non poteva concludersi in maniera migliore per la Mercedes. Vittoria dopo la prima fila tutta Ferrari delle qualifiche del mattino, Valtteri Bottas “premiato” con il gradino più alto del podio e, non ultimo, il sesto titolo Costruttori consecutivo per il team di Brackley. Da quanto è sbarcato l’ibrido nella massima categoria del motorsport, non ...

Russia gate - Crozza-Salvini. “Se avessi 60 milioni non sarei qui con voi… mi sarei costruito una piscina di nutella” : Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini interrogato sulla questione russa esorta gli italiani a ristabilire le proprie priorità: “Possiamo parlare dei problemi degli Italiani? Delle tasse, delle pensioni, delle pressioni? ma se io avessi 60 milioni starei qui con voi? Ma mi sarei già costruito una piscina di Nutella in Nicaragua e mi sarei già tuffato ...

“Sei vera o un sogno?”. Miriam Leone mai così sexy : la scollatura esagerata non passa inosservata : Lo chignon biondo e un abito super scollato, Miriam Leone sarà la sexy Eva Kant di “Diabolik” (a Courmayeur), il film diretto dai Manetti Bros che uscirà nelle sale nel 2020. Il settimanale Chi ha immortalato la bella attrice con Valerio Mastandrea, ovvero l’ispettore Ginko, mentre a vestire la tuta nera del Re del Terrore sarà Luca Marinelli. Il film, pensato come un noir giallo, sarà nelle sale cinematografiche italiane nel 2020 distribuito da ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...

Temptation Island Vip - Elga : “Serena vittima. Non ha preso in giro Pago” : Temptation Island Vip, Elga Enardu furiosa difende la sorella Serena dalle accuse sui social Elga Enardu, in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, torna a parlare del percorso della sorella Serena a Temptation Island Vip. Sono diversi gli insulti e le accuse che l’ex tronista ha dovuto leggere sulla gemella. Commenti forti che, […] L'articolo Temptation Island Vip, Elga: “Serena vittima. Non ha preso in giro ...

Naomi Campbell : “Se l’universo vorrà diventerò madre - ma non mi sento sola” : Naomi Campbell non sembra avere fretta di sistemarsi e di avere figli, anzi dice di star aspettando di vedere “cosa mi porta l'universo”. La top model 49enne è attualmente single, uno status che dice di “amare molto” e non ha mai avuto figli, anche se si considera “una figura materna per i bambini che incontra attraverso i progetti di di filantropia in cui sono coinvolta in prima persona”. Nel corso di una intervista esclusiva al “Wall Street ...

Instagram elimina la sezione “Seguiti” : ora non si può più controllare like e commenti dei profili che seguiamo : Instagram continua la sua rivoluzione nel nome della privacy. Dopo la rimozione del numero di like sotto ogni post, ora toglie ufficialmente anche i “Seguiti”. Ovvero quella sezione, fino a ieri accessibile con un clic sul cuoricino in basso accanto all’icona del proprio profilo, da cui si poteva osservare la propria attività ma soprattutto quella delle persone da noi seguite. La sezione aveva praticamente una doppia vita. I manager di Instagram ...

Fondi russi alla Lega - Salvini elude le domande : “Se avessi 60 milioni sarei ai Caraibi - non qui” : Matteo Salvini si mostra irritato e non risponde nel merito alle domande sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega: "Ma se io avessi preso 60 milioni sarei qui con lei? Ma sarei ai Caraibi… E poi devo cazzo li nascondo 60 milioni, li nascondo sotto terra nel giardinetto?", afferma il leader della Lega durante la trasmissione Di Martedì.Continua a leggere

Spagna : “Se mi appaiono i fantasmi? Vorrei chiudere gli occhi e non vedere più nulla. Sogno il cinema - magari Tornatore…” : Dieci milioni di dischi venduti nel mondo, icona europea negli Anni 80. Cosa hanno rappresentato per lei quegli anni? Negli anni 80 c’era un entusiasmo, pazzesco. Prima di fare quei dischi che hanno segnato la mia carriera ho fatto dodici anni di gavetta, assieme a mio fratello e il mio compagno di allora. Era una gavetta pesante, eravamo in cinque e caricavamo il furgone, scaricavamo gli strumenti, io sistemavo i monitor, facevamo tutto. ...

Aemilia - Delrio : “Se convocato in commissione antimafia mi presenterò. Andai a Cutro come sindaco - non per fare campagna elettorale” : “Se convocato da commissione antimafia mi presenterò, ma questo è un segno che è cominciata la campagna elettorale”. Lo ha detto Graziano Delrio, presidente del Gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera a 24Mattino di su Radio 24 parlando del processo Aemilia. Delrio ha poi ricordato il viaggio a Cutro del 2009, citato tra le motivazioni della sentenza di primo grado del processo Aemilia. All’epoca l’ex ...