Manovra Governo | Di Maio | non ci saranno nuove tasse

Manovra - le coperture individuate dal Governo : maxi stangata sulle sigarette - un pacchetto costerà “tra 10 e 40 euro” : La Manovra approvata nella notte dal Governo potrebbe lievitare oltre i 30 miliardi, di cui 23 necessari a fermare l’aumento dell’Iva. Le coperture saranno garantite per oltre 14 miliardi dalla flessibilità sul deficit, dal pacchetto antievasione stimato in circa 7 miliardi, dall’extra gettito di 3 miliardi legato al rinvio delle del versamento delle imposte per le partite Iva e dalla spending review. Le risorse mancanti ...

La Manovra del governo è il nulla con gli slogan intorno : "L’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica" (testuale) è solo l'aspetto più eclatante di una legge di bilancio che prova a nascondere dietro slogan accattivanti e dichiarazioni roboanti una assoluta mancanza di idee e visione a lungo termine. Insomma, oltre lo stop all'aumento dell'IVA c'è poco o nulla.Continua a leggere

Manovra - Antonio Maria Rinaldi a Coffee Break : "Cosa significa salvo intese". Uno scossone al governo : "Manovra salvo intese?". Antonio Maria Rinaldi, ospite di Coffee Break su La7 in collegamento da Strasburgo, commenta lapidariamente e con perfida ironia, da par suo, l'intensa notte di trattative (nient'affatto chiuse) nel governo: "significa tutto e niente, potrà essere smontata dal Parlamento..."

Manovra - migranti - quota 100 : altro che svolta - questo è il governo Salvini bis : La Manovra è in deficit, il debito pubblico aumenta, quota 100 rimane lì dov'è e per ora di cambiare i decreti sicurezza e i regolamenti del Viminale non c'è nessuna intenzione. Doveva essere il governo della svolta, ma il Conte Bis si sta rivelando un governo Salvini per procura, in cui il leader leghista detta l'agenda e si oppone, nello stesso tempo. Praticamente, un capolavoro.Continua a leggere

Manovra - Antonio Misiani annuncia la nuova tassa sulla plastica. Fioramonti ignorato dal governo : "Non ci sarà la tassa sulle merendine, né l'aumento del gasolio", mentre ci sara' una plastic tax. Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, chiarisce in tv ad Agorà su Raitre i dettagli sulla bozza della Manovra approvata "salvo intese" all'alba dal CdM, dopo una riunione di 5 ore iniziata poco

Cosa c'è nella bozza della Manovra varata a tarda notte dal governo : Quasi cinque ore di riunione non bastano a sciogliere i nodi ancora aperti e ricomporre le divisioni interne alla maggioranza di governo sulle misure anti evasione, fortemente volute dal premier Giuseppe Conte, che incassa la sponda del titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri (e dei dem). Ma i fronti aperti da renziani e pentastellati sul tetto al contante (norma su cui si starebbe ragionando per raggiungere una intesa, riferiscono fonti ...

Manovra - il governo approva ‘salvo intese’ decreto fiscale e legge di Bilancio : Sterilizzazione dell'aumento dell'Iva, riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori, lotta all'evasione e incentivi ai pagamenti elettronici, ulteriori fondi a sostegno delle famiglie e una serie di investimenti in materia di ambiente nell'ambito del Green new deal: ecco alcuni dei principali provvedimenti collegati alla Manovra approvati dal Consiglio dei ministri questa notte, che hanno dato il via libera a decreto fiscale e legge di ...

Cosa c'è nella Manovra varata a tarda notte dal governo : Lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio. Cosa prevede la Manovra 2020 : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

DiMartedì - Carlo Cottarelli inchioda il governo : "Le tasse salgono". Manovra - svelato un buco gigantesco : "Le tasse saliranno". Nella notte della Manovra, il professor Carlo Cottarelli interviene a DiMartedì, da Giovanni Floris: le chiacchiere, insomma, stanno a zero se anche il direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano (non certo tacciabile di simpatie salviniane o

Manovra - la maxi-tassa sulla casa : Imu più Tasi - così il governo darà l'ok per farci pagare di più : Non ci sarà la riforma del catasto, ma in Manovra potrebbe spuntare la maxi-tassa sulla casa, un accorpamento di Imu e Tasi con un'aliquota massima dello 0,86 per mille. Un'aliquota, ricorda il Corriere della Sera, pari alla somma dell'Imu (massimo lo 0,76 per mille) e della Tasi (lo 0,1): "Il risch

Manovra - Italia Viva contro l'abbassamento del tetto del contante : altro fronte nel governo : Toh, i renziani ne fanno una giusta. Contrari a tutto - ma che ci stanno a fare in questo governo? - ora si schierano anche contro l'abbassamento del tetto del contante a 1.000 euro. Nel giorno della Manovra, insomma, si apre un'altro fronte. Intenzione dei giallorossi è quella di portare la soglia