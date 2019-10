Manfredonia | il Comune commissariato per 18 mesi dal Consiglio dei ministri | “I clan si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ildiè statoper 18per infiltrazioni mafiose. Il secondo centro più grosso della provincia di Foggia è finito nel mirino deldeidopo seidi lavoro della commissione d’accesso. Si tratta del terzocomunale affidato alle ‘cure’ di una struttura prefettizia che dovrà rimettere in ordine dopo gli accertamenti del Viminale che ritengono certa l’influenza deidella mafia foggiana nelle stanze del municipio. Dopo Mattinata nel 2018 e Cerignola, appena la scorsa settimana, l’esecutivo ha deciso di procedere anche nel paese delle Saline, 57mila abitanti. Ilcomunale diera già stato sciolto di fatto lo scorso 21 maggio a seguito delle dimissioni del sindaco Angelo Riccardi, presentate a fine marzo e divenute effettive venti giorni dopo. Riccardi, esponente del ...

