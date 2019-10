L' imam-teologo fan del dialogo Islam-Chiesa adesso fa litigare musulmani e cattolici

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Marco Gemelli «Non insegnerò religione», promette. Ma dai social piovono solo critiche Firenze È nato e cresciuto con la fedeica nell'inferno dello Yemen in guerra, ma venendo in Italia a curarsi e studiando si è «innamorato di Gesù». E ieri mattina si è laureato in Teologia cristiana alla facoltà teologica dell'Italia centrale, sotto gli occhi di numerosi esponenti delle comunità musulmane in Italia (c'era anche una troupe di Al Jazeera). Il giovane Hamdan Al Zeqri, guida religiosa nel carcere fiorentino di Sollicciano, si è presentato alla commissione come un «agente di pace» e durante la tesi incentrata sulla figura del ministro di cultoico nelle carceri ha citato Gesù e Maometto, Papa Francesco e l'Ahmad al-Tayyeb, il Vangelo e il Corano. Animato dalla volontà di conoscere altre religioni, Hamdan ha passato gli ultimi quattro anni nelle aule della ...

