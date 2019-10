The Witcher 3 è disponibile da oggi per Nintendo Switch!

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 15 ottobre 2019) CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi legati a The, annunciano che The3: Wild Hunt Complete Edition èdaperCon oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e TUTTI i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni – Hearts of Stone & Blood and Wine – e 16 DLC gratuiti. L’uscita permetterà, per la prima volta, di giocare il titolo sia a casa sia in mobilità. La Complete Edition èin versione fisica e anche in quella digitale suleShop. In aggiunta alla scatola e alla cartuccia del gioco, che include tutti i contenuti, l’edizione retail ha anche una selezione di oggetti: adesivi, mappa del mondo di gioco e il libretto TheUniverse: ...

