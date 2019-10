Uno schianto violentissimo | poi la tragica scoperta | Paco Fabrini è morto

“Che schianto!”. Sunny Cascella - la sorellina di Karina è Uno spettacolo della natura : Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Karina Cascella si è diplomata in ragioneria e ha lavorato come baby sitter, come promoter e come centralinista. Il suo è un carattere forte, ma allo stesso tempo dolce e sensibile, forgiato da una vita non sempre felice e spensierata. Karina Cascella ha avuto un rapporto idilliaco con la sua mamma, che purtroppo è venuta a mancare qualche tempo fa; lo stesso non si può dire del padre, col ...

Bimba di 4 anni muore mentre viaggia insieme alla mamma. Uno schianto terrificante : Siamo a Bologna. Ed è qui che si è consumato l’ennesimo incidente. Più precisamente siamo sulla strada provinciale di San Vitale, dove una bambina di 4 anni è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava con la mamma e la sorella maggiore è finita in un fossato. È successo martedì 3 settembre intorno alle 21:40, quando la donna, 32 anni, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, che è finita fuori strada andando prima a schiantarsi ...

Calabria - donna 51enne perde il controllo dell'auto e muore dopo Uno schianto : In Calabria si continua a morire sulle strade. Poche ore fa infatti, un nuovo sinistro ha causato la morte di una donna di 51 anni che stava viaggiando a bordo della sua autovettura. Le notizie dell'accaduto sono al momento molto frammentarie. Per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare, nonostante il rapido tentativo da parte dei sanitari del 118 accorsi per poterla rianimare. Le ferite riportate sono risultate essere infatti troppo ...

Dramma in Umbria - Luca muore in Uno schianto in moto : lascia un figlio di 2 anni : Incredulità, tristezza e soprattutto tanto dolore a Mondavio, in provincia di Pesaro e Urbino, dopo la notizia della improvvisa e tragica morte di Luca Prima, 37enne del posto deceduto a seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio sulla strada statale 71 vicino al lago Trasimeno, nel territorio del comune di Castiglione del Lago. Il Dramma si è consumato nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, quando Luca in ...

Uno schianto! Kylie Janner e Sofia Richie completamente senza veli : “Modalità vacanza”, scrive una sexy Kylie Jenner accanto al suo scatto, completamente senza veli, seduta nel cortile di una villa. E le fa eco Sofia Richie, bellissima figlia di Lionel, che sul suo profilo Instagram posta scatti ad altissimo tasso erotico in cui appare in topless. Le due amiche si trovano sull’isola di Turks e Caicos per il lancio della nuova avventura di business della piccola e ricchissima sorellastra Kardashian, la Kylie ...

La presentatrice e youtuber Emily Hartridge morta in Uno schianto! : Choc nel mondo dei social per la morta della 35enne Emily Hartridge, presentatrice e youtuber molto nota in Gran Bretagna è deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri, venerdì 12 luglio. Energica e frizzante, Emily Hartridge aveva condotto il programma ‘Oh Shit I’m 30' sul canale All4, in cui commentava con un pizzico di ironia le paturnie che affliggono i trentenni. Inoltre, sul suo canale YouTube che vanta oltre 340 mila ...