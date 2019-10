Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Beh… forse le patate e i pomodori non li avremmo mai assaggiati, così come il cacao o l’ananas. Ci saremmo però risparmiati in parte le malattie e gli accidenti cardiovascolari, o il cancro al polmone, perché non sarebbe stato importato il tabacco. L’America comunque, è stata scoperta. E magari sarebbe stata scoperta lo stesso da qualcun altro che non si chiamava Colon, cioè Cristoforo Colombo… che poi voleva raggiungere l’India e all’America non ci pensava per niente. Tant’è che il nome America deriva da Amerigo Vespucci, il quale glielo affibbiò una decina d’anni dopo la scoperta del genovese, il 12 ottobre del 1492. C’è da dire che, se entrambi fosserodei terrapiattisti, con la fifa di cadere di sotto al termine dell’orizzonte, né Cristoforo ...

HuffPostItalia : Stati disuniti d’America -