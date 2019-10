Siria | Bonino | “Contro la Turchia serve embargo europeo Commozione per i curdi? Speriamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Che si farà con le commesse di armi negoziate prima del Consiglio dell’Unione europea di oggi, si interrompono o non si interrompono? Spero che Conte e Di Maio vengano in aula velocemente per chiarirlo”. La senatrice di +Europa, Emma, lancia questo interrogativo al governo durante un incontro organizzato dall’Ispi a Milano. L’ex ministra degli Esteri definisce la dichiarazione politica uscita dal consiglio dell’Ue di oggi “edulcorata”, benedice lo stop alle armi vendute alla, ma si augura che questo “sia il primo passo verso un”. Con un’avvertenza finale però: “Mi auguro che laverso inon sia effimera. Le sanzioni sono ‘two-ways’: colpiscono le armi, ma potranno avere effetti anche in Italia ed Europa per esempio sul gas. Mi auguro che chi scende in piazza oggi sia disposto a pagare questi prezzi”. L'articolo ...

