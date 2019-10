Rapinato su bus attira attenzione Carabinieri con urla | arrestato ladro di smartphone

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – Un marocchino di 25 anni è stato tratto in arresto la scorsa notte daidel Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I militari stavano passando per via Prenestina, quando le grida di un uomo hannoto immediatamente la loro. Allertati dallehanno scorto l’uomo allontanarsi in fretta e furia da un autobus Atac della linea 314. Alla vista degli agenti il giovane non ha esitato ad aggredirli con calci e pugni, prima di venir sovrastato e reso innocuo. Le ricostruzioni hanno portato alla luce che il delinquente aveva sottratto il cellulare ad un 39enne etiope, rubando l’apparecchio telefonico al malcapitato sotto minaccia, per poi tentare la vana fuga una volta aperte le porte del mezzo alla prima fermata utile. L’uomo non aveva però fatto i conti con i, ...

