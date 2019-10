Le guerre del mondo che hanno causato più rifugiati

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Una famiglia siriana di Aleppo in un campo profughi a Istanbul (foto: BULENT KILIC/AFP/Getty Images) L’offensiva è iniziata: raid aerei e di artiglieriacolpito le postazioni dell’Ypg, le milizie curde nel nord-est della Siria; l’esercito turco ha già superato l’Eufrate e le forze curdo-siriane si preparano a resistere con tutto quello che. Molti osservatori internazionaliavvertito che il nuovo conflitto avrà conseguenze umanitarie devastanti per un paese già in ginocchio: la crisi siriana va avanti dal 2011, hapiù di mezzo milione di morti e oltre sei e mezzo di. Prima di quell’anno erano soltanto diecimila. La metà di questi è ospitata in Turchia e il presidente Erdogan ha minacciato di spedirli in Europa se l’Ue ostacolerà la sua iniziativa militare. Quello siriano è stato uno dei conflitti più seguiti dai ...

Greenreport_it : Stop a tutte le guerre dal del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema - - GBebudi : ' PARTITO ISLAMICO EUROPEO ' Il potere assoluto Appartiene Al Mondo del Proletariato: la Libertà di parola è di t… - Ste14nia1 : RT @AlvisiConci: @AlinaHarja @CarloCalenda Il voto del 2013 o quale? Questa volta non era candidato alle primarie. Quello delle guerre puni… -