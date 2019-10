Il termine Alto Adige viene cancellato | ma è davvero così?

Abolito il termine "Alto Adige" - esisterà solo Provincia di Bolzano : è polemica : Il presidente Arno Kompatscher: "Credo che il governo italiano non si permetterà di impugnare questa legge". Michela Biancofiore (Fi): "Mi appello al ministro Boccia perché lo faccia, è un attentato alla Costituzione. Una minoranza non può prevaricare il governo"

Abolito il termine 'Alto Adige' - non si potrà più dire nemmeno 'altoatesino' : Le parole 'Alto Adige' e "altoatesino" sono parole cancellate per legge e dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, non dovranno più essere usate. L'unica dizione in lingua italiana da utilizzare per indicare la terra di confine più a nord d'Italia sarà 'Provincia di Bolzano'. Resta invariato il vocabolo in lingua tedesca, Suedtirol. È quanto stato deciso dal Consiglio ...