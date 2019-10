Joker è al primo posto nella classifica del box office in Italia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019), il più recente successo nel mondo del cinema, negli ultimi giorni ha raggiunto al botteghino altri 2 milioni di euro, che fanno volare l'incasso totale fino ad ora a 13,5 milioni. Ladei film presenti nelle sale vede sul podio Gemini Man, con 363 mila euro, seguito da Il Piccolo Yeti, con 181 mila. Subito dopo C'era Una Volta A... Hollywood che ottiene 169 mila euro arrivando a 11,1 milioni totali. Al quintotroviamo Brave Ragazze con 127 mila euro, Non Succede, Ma Se Succede invece raggiunge i 125 mila. Hole - L'abisso lo troviamo con 88 mila euro, mentre Le Verità con 80 mila. Poi Ad Astra e A Spasso Col Panda chiudono ladei primi dieci dove in pole position c'è appunto, il film sul villain dei fumetti di Batman Tra le origini che si attribuiscono aluna delle prime risale al 1951. Il suo personaggio, ancora senza nome, in ...

Il_Nerdastro : Non che sia una sorpresa, ma anche questo weekend il Re (non per una notte) del Botteghino è #Joker. Il film con… - sherlokii__ : Bonus della mia faccia da culo in primo piano?? #Joker - RKerobi : RT @Luca_Bardi_: @AlbertoBagnai Oggi abbiamo il capo politico del primo partito di governo che si veste da joker... -