A Ospedaletti la rievocazione del Gran Premio di Sanremo

(Di domenica 13 ottobre 2019) Fabrizio Tenerelli Ladel circuito di, in provincia di Imperia, ha visto la partecipazione di una cinquantina di equipaggi per altrettante vetture sportive costruite tra gli anni '30 e gli anni '60 del secolo scorso La "Maserati 6CM", che corse tra il 1938 e il 1940 con i piloti Luigi Villoresi, Piero Taruffi e Alberto Ascari; o la "Stanguellini Sport 1100" che disputò, tra gli altri, ildi Bari" del 1948, la "Targa Florio" del 1952 e la Mille Miglia del 1955 e ancora la Fiat-Dkw "Furia". Sono alcune delle auto storiche, che oggi hanno ripercorso le strade del vecchio circuito di, in provincia di Imperia, teatro di numerosiPremi di, la vecchia "Formula 1" - per intenderci - che aveva tra le sue tappe anche la Riviera dei Fiori. Una cinquantina gli equipaggi, che hanno preso parte alla prima edizione della ...

