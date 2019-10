Orban da Macron | gli spiegherò la mia visione diversa su migranti

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban ». Cori da stadio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban » : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

Conte sui migranti : "Non darò tregua a Macron"<br>Salvini? "Pure Orban l'ha abbandonato" : Il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, Atreju 2019, ha toccato anche il delicato tema dei migranti, ricordando che in pochi giorni sono già stati fatti dei passi importanti in Europa.Il 23 settembre, infatti, si terrà l'atteso vertice a Malta che dovrebbe sancire l'accordo a cui l'Italia sta lavorando da settimane insieme a Francia e Germania e che dovrebbe stabilire un sistema di quote per la ...