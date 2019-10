Napoli piange l' attore Carlo Croccolo | addio a 92 anni | recitò al fianco di Totò

Napoli - Ancelotti : “La classifica piange ma continuiamo a lottare per lo scudetto. Lozano? Come Falcao…” : “La nostra classifica piange ma vogliamo continuare a lottare per lo scudetto. Inter-Juventus? Il risultato di stasera non cambierà nulla, sarà una partita bella da vedere”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il pareggio a reti bianche di Torino. “Siamo stati troppo timidi nel momento in cui dovevamo concretizzare quanto creato. A inizio stagione siamo stati letali sotto porta ...

Napoli - Ancelotti rammaricato : “Siamo dispiaciuti - la classifica piange ma non sono preoccupato” : “Siamo molto dispiaciuti per una partita ben giocata. Abbiamo creato tanto, abbiamo colpito due pali, siamo dispiaciuti per il risultato”. sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti al termine del clamoroso tonfo interno contro il Cagliari: “La classifica piange, ma non sono preoccupato. Il rosso a Koulibaly? E’ abbastanza paradossale avere visto tutti questi cartellini per noi quando la ...

Ancelotti - un alieno a Napoli (che rimpiangeremo) : Non riuscirà il miracolo ad Ancelotti. Ma alla fine, meno osteggiato di Benitez, sarà rimpianto il triplo. Troppo alieno alla realtà di Napoli per essere capito. Troppo uomo di calcio vero, per una città che è da sempre periferia del calcio, nonostante Maradona. Ma troppo signore per farlo notare. Napoli non merita nemmeno uno strappo alla regola. Sarà addio a maggio. Le stesse dinamiche del biennio Benitez, ci fanno pensare che possa accadere. ...