Fonte : blogo

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Le prime settimane di governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sono passate sono state caratterizzate da un clima di pacatezza e pubblico rispetto come non si vedeva da quasi due anni. E il primo bilancio di questoM5S-PD, a detta dei rispettivi leader, è più che positivo.Oggi Luigi Di Maio, intervistato da Repubblica, si era detto soddisfatto del modo in cui si stanno sviluppando i rapporti col PD - "Con il Pd ci sono meno vertici, meno photo opportunity, ma concludiamo molto di più. Prima il taglio, ora il decreto clima" - e in serata Nicola, ospite di Otto e Mezzo su La7, ha condiviso le parole di Di Maio e lanciato una sorta di appello:È una straordinaria novità. PD e M5S rappresentano insieme oltre il 40% dell'elettorato italiano. Se allarghiamo anche agli alleati abbiamo una potenzialeche va intorno al 47-48%. Io dico che non c'è ...

SmorfiaDigitale : Zingaretti ai 5Stelle: 'Facciamo diventare il nostro rapporto un'alleanza. Ma il... - bizcommunityit : Zingaretti ai 5Stelle: 'Facciamo diventare il nostro rapporto un'alleanza. Ma il Pd non rinuncia a Bonaccini' - polisblogit : Zingaretti ai 5Stelle: 'Trasformiamo l'accordo in alleanza' -