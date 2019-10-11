romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 18:05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-10-2019 -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA L’OTTAVIA E A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO DISAGI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA L’OTTAVIA E A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO RIMANIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA FLAMINIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA RIANO E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA PERCORRENDO LA A24 Roma TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE Roma IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI MENTRE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE OSTIENSE ED ARDEATINA PERCORRENDO LA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR IN VIA FLAMINIA PER LAVORI SI RALLENTA TRA RIANO E MALBORGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TRIONFALE E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E PONTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PISANA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 10 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA LABARO E Roma-FIRENZE E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA USCITA LA PISANA E VIA DEL MARE CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 10 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA LABARO E Roma-FIRENZE E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA USCITA LA PISANA E VIA DEL MARE CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA LABARO E Roma-FIRENZE E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA USCITA LA PISANA E VIA DEL MARE CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 10 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA LABARO E Roma-FIRENZE E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA USCITA LA PISANA E VIA DEL MARE CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 OTTOBRE 2019 ORE 19.3 5 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E LA Roma-FIRENZE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA AURELIA ALLA Roma FIUMICINO E TRA LAURENTINA E APPIA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 19 : 15 : BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E LA Roma-FIRENZE E PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA AURELIA ALLA Roma FIUMICINO E TRA LAURENTINA E APPIA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA Roma FIUMICINO ; SUL PERCORSO URBANO A24 ...