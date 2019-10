Versilia | giovane morto mentre gioca a calcetto

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un ragazzo di 29 anni ènella serata di ieri in seguito ad un arresto cardiaco che lo ha colpitostavando acon alcuni amici in un frequentatissimo centro sportivo di Lido di Camaiore, in. Giuseppe S., 29 anni, lavoratore fuori sede originario della Sicilia, era su uno dei campi di calcio per una sfida fra amici che lavorano tutti per la stessa azienda quando si è sentito male. I compagni hanno dato l'allarme e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Ilè stato soccorso con un defibrillatore e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove i medici hanno tentato di rianimarlo. E’un'ora dopo il ricovero.

