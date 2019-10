“Sei vera o un sogno?” Miriam Leone mai così sexy | la scollatura esagerata non passa

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Lo chignon biondo e un abito super scollato,sarà laEva Kant di “Diabolik” (a Courmayeur), il film diretto dai Manetti Bros che uscirà nelle sale nel 2020. Il settimanale Chi ha immortalato la bella attrice con Valerio Mastandrea, ovvero l’ispettore Ginko, mentre a vestire la tuta nera del Re del Terrore sarà Luca Marinelli. Il film, pensato come un noir giallo, sarà nelle sale cinematografiche italiane nel 2020 distribuito da 01 Distribution. Sulla trama è tutto ancora molto segreto. La casa di distribuzione italiana ha anche pubblicato la prima immagine ufficiale. La carriera dell’ex Miss Italia prosegue a gonfie vele e l’attrice si è svelata pochi giorni fa in un’intervista rilasciata al magazine del Corriere della Sera, Io Donna.“Ho vinto Miss Italia a 23 anni, ero la più grande ma è stato meglio, perché ero pronta. Poi è arrivata la fiction Un passo dal ...

