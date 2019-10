Sampdoria | cosa cambia con Ranieri | possibile accantonamento del 4-3-3 | la variabile

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sono ore caldissime per la panchina della. L’esonero di Eusebio Di Francesco è apparso inevitabile dopo i risultati negativi dell’inizio di stagione. E’ sopratutto il gioco ad essere mancato, ma anche la tenuta difensiva è stata da retrocessione. Il cambio di rotta serviva e c’è stato. Il presidente Massimo Ferrero sembra aver scelto Claudio, accordo ad un passo. Dopo il rifiuto di Gattuso e i timidi contatti con Iachini, non apprezzato da tutta la società, la scelta è ricaduta su un uomo di esperienza, in grado di guidare i blucerchiati fuori dalle sabbie mobili in cui si sono inabissati. Claudioha sempre dimostrato grande personalità e polso nel gestire situazioni delicate. L’ultima sua esperienza è stata a Roma, sulla panchina dei giallorossi. Una situazione quasi disperata nella quale comunqueha saputo dare una ...

sampdoria : ??#Bertolacci: «La #Sampdoria è l'unica cosa che conta» ?? - SaxSan2 : #LBDV - ?? #Ranieri alla #Sampdoria è cosa (quasi) fatta. Odiati ?? prima, amanti ? poi. Che strano il Dio del Calcio… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: #LBDV - ?? #Ranieri alla #Sampdoria è cosa (quasi) fatta. Odiati ?? prima, amanti ? poi. Che strano il Dio del Calcio a volt… -