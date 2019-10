L' impegno e gli investimenti di Eni per le foreste in Africa

Giornata del malato reumatico - l’Aifi : “impegno per migliorare la qualità della vita” : Artrite reumatoide, artrosi e osteoporosi sono tra le più comuni. Poi ci sono lupus eritematoso, sclerodermia, sindrome di Sjogren o altre forme di patologie autoimmuni sistemiche, più rare. Sono le malattie reumatiche, patologie caratterizzate da processi infiammatori a carico di diverse strutture come articolazioni, legamenti, tendini, ossa o muscoli e che in alcuni casi possono coinvolgere anche altri organi. All’inizio i campanelli ...

WSBK : l’impegno degli impianti frenanti in Argentina : Il 12° round del WSBK, in programma dall’11 al 13 ottobre, si disputa in Argentina, sul Circuito San Juan Villicum. Realizzato con un investimento di 170 milioni di pesos, si trova a 22 km a nord dalla città di San Juan, non lontano dalla Route 40 che attraversa verticalmente tutto il Paese. Il tracciato è […] L'articolo WSBK: l’impegno degli impianti frenanti in Argentina sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F35 - “Conte ha confermato agli Usa l’impegno ad acquistarli”. Malumori nel M5s. Il senatore pentastellato Ferrara : “Doveroso rinegoziare” : “Giuseppe Conte si è impegnato con Mike Pompeo sul rispetto degli accordi presi sull’acquisto di 90 aerei F35″. Un retroscena del Corriere della Sera agita le acque in casa Movimento Cinque Stelle, perché da sempre gli aerei da guerra sono materia delicata in casa pentastellata. Così la ricostruzione del quotidiano di via Solferino riguardo il colloquio tra il premier e il segretario di Stato Usa sulla possibilità di via libera ...

GP Thailandia 2019 : l’impegno degli impianti frenanti : Dopo l’esperienza positiva del 2018, la MotoGP torna in Thailandia per il 15° round del Mondiale, dal 4 al 6 ottobre al Chang International Circuit. ?Realizzato con un investimento di 54 milioni di euro, è stato inaugurato nell’ottobre 2014 e prende il nome da una marca di birra locale. La pista è stata disegnata dall’architetto […] L'articolo GP Thailandia 2019: l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su ...

Cuneo fiscale - nel 2020 il taglio porterà 500 euro in più in busta paga : 40 euro al mese. “Dal 2021 impegno a raddoppiare” : Il taglio del Cuneo fiscale previsto dalla Nota di aggiornamento Def a partire dal prossimo anno porterà, viste le scarse risorse a disposizione, un aumento in busta paga limitato a 500 euro all’anno. Circa 40 euro su base mensile. La misura riguarderà chi ha un reddito annuo sotto i 26mila euro lordi, dunque i circa 11 milioni di beneficiari del bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi. Il calcolo, fatto questa mattina su Rai 3 dal vice ...

Sanità - Speranza : “C’è impegno a togliere il super-ticket. Faremo ddl per riordino materia : chi ha di più deve pagare di più” : “Basta tagli e più risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le risorse da sole non bastano a risolvere i problemi, ma sono fondamentali almeno per provare a risolverli”. In un video su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia che nel Fondo sanitario nazionale per il 2020 ci saranno 2 miliardi in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, sottolinea, “al Consiglio dei ministri abbiamo scritto per la prima ...

Russia 2019 : l’impegno degli impianti frenanti : Dal 27 al 29 settembre il Sochi Autodrom ospita il 16° round del Mondiale 2019 di F1. ?Nel 2010 fu siglato il contratto per ospitare il GP di Russia a Sochi e 4 anni dopo il circuito fu completato. ?Realizzato all’interno del Parco Olimpico usato per i Giochi Olimpici Invernali del 2014, si contraddistingue per […] L'articolo Russia 2019: l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

WSBK : l’impegno degli impianti frenanti a Magny-Cours 2019 : Terz’ultimo round della stagione per il WSBK, dal 27 al 29 settembre 2019 al Circuit de Nevers Magny-Cours. Situato nella regione della Bourgogne Franche-Comté, può accogliere sulle sue 14 tribune la bellezza di 139.112 spettatori. ?Il circuito ha ospitato la Formula 1 dal 1991 al 2008 e la classe 500 nel 1992. La Superbike vi […] L'articolo WSBK: l’impegno degli impianti frenanti a Magny-Cours 2019 sembra essere il primo su ...

L’impegno degli impianti frenanti al GP di Aragon 2019 : Per la terza volta quest’anno la MotoGP torna in Spagna per il 14° round del Mondiale, in programma dal 20 al 22 settembre al MotorLand Aragon. Situato su una superficie di 350 ettari, il circuito è stato disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, in collaborazione con il pilota spagnolo di Formula 1 Pedro de La Rosa. […] L'articolo L’impegno degli impianti frenanti al GP di Aragon 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Singapore 2019 : l’impegno degli impianti frenanti a Marina Bay : Salutata l’Europa con la gara di Monza, la F1 si sposta in Asia per il 15° round del Mondiale 2019, a Singapore, dal 20 al 22 settembre al Marina Bay Street Circuit. Teatro nel settembre 2008 del primo GP di Formula 1 in notturna nonché dell’800° GP della storia, il circuito è ricavato sulle strade […] L'articolo Singapore 2019: l’impegno degli impianti frenanti a Marina Bay sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

LIVE Italia-Bulgaria volley - Europei 2019 in DIRETTA : primo impegno difficile per gli azzurri contro Sokolov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Bulgaria ai raggi X Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per affrontare i Verdi in un incontro fondamentale per la classifica del gruppo A e per la definizione del tabellone della fase a eliminazione diretto, ora la ...

Medaglia ai docenti aquilani - per loro impegno a 10 anni dal sisma : L'Aquila - Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti consegnerà oggi una Medaglia ai rappresentanti della comunità scolastica, come riconoscimento per il loro impegno e la loro dedizione in questi dieci anni dal terremoto. La consegna, fanno sapere dal Miur, avverrà in occasione della cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico "Tutti a Scuola", con il presidente della Repubblica Sergio ...

Disabili : Conte - ‘manterrò deleghe - impegno a cui non voglio sottrarmi’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Questa mattina a Bari, a margine della cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante, ho avuto un incontro molto emozionante con alcune persone con Disabilità. Sin dal primo giorno da presidente del Consiglio non ho esitato ad affermare che il tema delle Disabilità è tra quelli che mi sta più a cuore e che merita costante attenzione. Come già annunciato, ho deciso di assumere personalmente le ...

Disabili : Conte - ‘manterrò deleghe - impegno a cui non voglio sottrarmi’ (2) : (AdnKronos) – “Sono fermamente determinato -scrive ancora Conte- perché sia raggiunta una integrale inclusione sociale, insieme al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. E questo non solo sul piano normativo, per cui comunque, sia chiaro, sono pronto a esercitare tutta la mia moral suasion anche con i parlamentari affinché si proceda speditamente. Mi riferisco in particolare al Codice delle Disabilità, una legge delega in ...