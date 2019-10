Cuadrado Juventus | arriva la conferma | inversione di rotta | ora cambia tutto!

Calciomercato Juventus - Cuadrado sarebbe pronto a rinnovare il contratto con i bianconeri : La Juventus comincia ad assorbire i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri, lo dimostrano sicuramente le ultime prestazioni dei bianconeri, in particolar modo in Champions League, con un'ottima partita disputata contro l'Atletico Madrid (anche se condizionata da due errori difensivi) e soprattutto contro il Bayer Leverkusen, sconfitto con un secco 3 a 0. Il match contro l'Inter è l'ennesimo banco di prova per i giocatori di Sarri: il ...

Juventus - Cuadrado e la ‘seconda carriera’ da terzino! Il merito è di… Barzagli : “in allenamento mi martella sempre!” : Grande partita di Cuadrado contro il Leverkusen: il colombiano offre qualità e quantità da terzino. E il merito è anche di Barzagli Successo rotondo per la Juventus sul Bayer Leverkusen in Champions League. I bianconeri hanno rifilato un netto 3-0 ai tedeschi dominando in lungo e in largo. Il migliore in campo però, non è stato un attaccante, nonostante ciò che il punteggio potesse far presagire, ma un terzino. A dirla tutta, Juan Cuadrado ...

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole dei protagonisti : Higuain - Bernardeschi e Cuadrado commentano la vittoria : vittoria semplice per la Juventus contro il Bayer Leverkusen. A fine gara alcuni dei protagonisti hanno commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Juventus-Bayer Leverkusen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Bernardeschi Carpe diem, Szczesny giustiziere [FOTO] “Era una partita importante dopo il pareggio a Madrid. Sapevamo che avremmo dovuto vincere per vedere la qualificazione un po’ più vicina. Abbiamo fatto una grandissima partita ...

Juventus - emergenza terzini contro la Spal : solo Cuadrado a disposizione - la mossa di Sarri per la fascia sinistra : La 5^ giornata non è ancora andata in archivio ma già si pensa alla prossima giornata con la Juventus impegnata davanti al pubblico amico contro la Spal con il pensiero rivolto anche alla sfida di Champions League contro il Leverkusen. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza terzini. Probabilmente a disposizione ci sarà solamente Cuadrado, infatti Danilo e De Sciglio sono infatti infortunati e ...

Juventus - dall’addio al possibile rinnovo : cambia il futuro di Cuadrado : Juventus – Schierato a sorpresa scavalcando un Bernardeschi reduce da una prova deludente a Firenze, Juan Cuadrado è stato l’arma in più della Juventus nella seconda parte della sfida in casa dell’Atletico Madrid sbloccando l’incontro con un grande gol al termine di un’azione corale. Partito piano come un po’ tutta la formazione bianconera, il colombiano ha preso campo nel secondo tempo e convinto il tecnico ...

Juventus - discussione tra Cuadrado e i compagni a fine partita : interviene Bonucci : La Juventus si è fatta riprendere dall’Atletico Madrid in Champions League, dopo essere passata avanti di due reti. Uno dei migliori dei bianconeri è stato Leonardo Bonucci. Il difensore centrale ha ereditato la fascia da capitano da Chiellini e ha sfoderato una prestazione di assoluto livello sia in difesa che in fase di impostazione. Un vero leader, che ha dimostrato tutto il suo carisma nel post-partita. Al triplice fischio ...

Atletico Madrid-Juventus - battibecco in campo tra i bianconeri : Cuadrado nel mirino dei compagni : All’uscita dal terreno di gioco del Wanda Metropolitano è scoppiato un piccolo battibecco tra i giocatori della Juventus, sedato da Leonardo Bonucci Alta tensione tra i giocatori della Juventus alla fine della partita con l’Atletico Madrid, alcuni bianconeri infatti hanno avuto da ridire con Juan Cuadrado dopo il triplice fischio del direttore di gara, colpevole di avere sulla coscienza il secondo gol subito da Herrera. Fabio ...

Atletico Madrid-Juventus - voti e pagelle : Cuadrado in crescita - Ronaldo non graffia : È arrivato il momento delle pagelle e dei voti bianconeri per Atletico Madrid-Juventus, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La formazione allenata da Maurizio Sarri ha visto sfumare un'importante vittoria proprio a tempo scaduto quando ormai si pregustava il sapore dei tre punti. Dopo che la prima frazione si era chiusa sul nulla di fallo, nella ripresa la Juve ha sbloccato il punteggio con Cuadrado ed ha ...

Juventus - Sarri : “Grande prestazione ma dispiace per palle inattive. Vi dico perché ho scelto Cuadrado” : La Juve sogna il colpaccio, ma si fa riprendere da un Atletico Madrid mai domo: finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “Grande prestazione, la Juve non segnava qui da anni. Siamo andati vicini all’1-3 e abbiamo rischiato di passare di nuovo in vantaggio nel recupero. dispiace però perché siamo un po’ leggeri in alcune situazioni ...

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-2 : beffa finale - non basta la magia di Cuadrado : Szczesny 6: attento nel primo tempo quando sventa l’insidioso tiro di Joao Felix. Compie qualche intervento, dove si dimostra sempre molto sicuro. Non ha colpe sui due gol dell’Atletico. Danilo 5: Gimenez ha uno stacco prodigioso e vola in cielo, ma il terzino brasiliano si fa sovrastare nettamente e per un difensore è un errore. Doveva essere molto più furbo e provare ad ostacolare l’uruguaiano. Una macchia che rovina una ...

Live Atletico-Juventus 0-2 Cuadrado e Matuidi - Sarri vola : Si apre al cospetto dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone la nuova rincorsa della Juventus alla conquista dell'agognata Champions League, trofeo che oramai riveste il ruolo di unico vero...

Atletico Madrid-Juventus live - le formazioni ufficiali : in campo Cuadrado : Atletico Madrid-Juventus live – Continua il programma valido per la fase a gironi di Champions League, la competizione entra finalmente nella fase importante e sono in arrivo delle indicazioni. In campo la Juventus, il club bianconero chiamato a riscattare la brutta prestazione in campionato contro la Fiorentina, con i viola scialbo 0-0. Ancora non si è vista la squadra di Sarri, solo il primo tempo contro il Napoli è stato ...

Calciomercato Juventus : Matuidi e Cuadrado trattano i rinnovi : Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai. Dopo un’estate di grandi colpi e tantissimi rumors, adesso è il momento di guardarsi in casa. Nei prossimi mesi andranno risolti i nodi relativi ai rinnovi di contratto in scadenza nel 2020. Due le situazioni da affrontare, quelle del centrocampista Blasie Matuidi e dell’esterno Juan Cuadrado. Entrambi la prossima estate potrebbero lasciare Torino a parametro zero, ma le trattative inizieranno ...