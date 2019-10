Abiy Ahmed | a primo ministro etiope Premio Nobel per la pace

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Il2019 per lae’ stato assegnato aldell’Etiopia,: lo ha annunciato il comitato organizzatore, oggi, a Oslo. Nella motivazione della decisione si evidenzia che il riconoscimento ade’ stato assegnato “per gli sforzi in favore dellae della cooperazione internazionale, in particolare per la sua azione decisiva per risolvere il conflitto frontaliero con la vicina Eritrea”. Quarantatre anni, in carica dall’aprile 2018, il dirigente e’ ilcapo di governo appartenente alla comunita’ oromo. La sua elezione, da parte del Fronte democratico rivoluzionario del popolo(Eprdf), la coalizione alla guida del Paese dall’inizio degli anni ’90, aveva seguito proteste di piazza e disordini legati ai nodi dell’autonomia e della rappresentanza dei gruppi ...

