Inter | sconfitta in amichevole contro la Pro Patria

Inter - dopo la sconfitta contro la Juventus tra i giocatori sotto accusa ci sarebbe Lukaku : La sconfitta subita ieri contro la Juventus ha fatto perdere il primato all'Inter. I nerazzurri erano in testa alla classifica con diciotto punti e avevano sicuramente qualche certezza in più. La cosa che risalta subito all'occhio è come il centrocampo abbia risentito dell'uscita dal campo di Stefano Sensi, costretto a chiedere la sostituzione per un problema muscolare che gli farà saltare anche gli impegni con la Nazionale italiana. Tra i ...

Inter-Juve - siparietto di Conte dopo la sconfitta : “Loro come un grattacielo - costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” : “La Juve è un grattacielo, non è facile costruire partendo dalla base con loro di fronte. Ma Dobbiamo essere visionari e trovare la luce. Certo, loro dove pescano e pescando lo fanno bene…” l’ammissione di Antonio Conte in conferenza stampa. L'articolo Inter-Juve, siparietto di Conte dopo la sconfitta: “Loro come un grattacielo, costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” proviene da Il Fatto ...

Gazzetta : L’Inter trova la prima sconfitta e la convinzione di essere più forte di quanto pensasse : L’ Inter del Camp Nou è come la Sagrada Familia: incompleta, ma bella ed emozionante. Scrive la Gazzetta dello Sport commentando la sconfitta rimediata ieri sera in Champions dai nerazzurri contro il Barcellona di Messi e Suarez. Un primo tempo giocato alla grande in cui l’Inter ha rischiato di andare al raddoppio in un paio di occasioni. Poi ci si è messo l’arbitro Skomina che prima ha ignorato un chiaro rigore su Sensi e poi ha ...

Una grande Lazio sconfitta da una forte Inter : Una grande Lazio sconfitta da una forte Inter – La Lazio ha giocato per 90 minuti sempre correndo, conquistando palloni e sparandoli nella porta Interista. Ma dall’altra parte c’era un Handanovic saracinesca che ha bloccato tutti i tiri di Correa, ma qualcuno se l’è mangiato il laziale. L’unico gol, quello dell’Inter, porta la firma di D’Ambrosio, che su traversone di Biraghi ha la meglio su Jony infilando di testa Strakosha. Un solo gol ...

Champions - l’Inter pareggia 1-1 in casa con lo Slavia Praga. Barella evita la sconfitta : Comincia maluccio l’avventura in Champions per l’Inter di Conte. Ma poteva andare decisamente peggio. Nel girone con Barcellona e Borussia Dortmund, i nerazzurri evitano la sconfitta solo grazi al maxi recupero concesso dall’arbitro: otto minuti. Comunque un pareggio interno contro quella che sulla carta è la squadra più debole del girone: lo Slavia Praga. Rete di Olayinka a metà ripresa e poi, appunto, quella dell’ex ...

Basket - Mondiali 2019 - Meo Sacchetti : “Nell’Intervallo ho detto che non volevo venissimo ricordati per la peggior sconfitta iridata azzurra” : Cos’è successo, sul 26-46, all’intervallo di Italia-Porto Rico, negli spogliatoi di Wuhan? In sala stampa lo spiega Meo Sacchetti, che è riuscito a trovare una chiave psicologica per invertire il corso dell’ultima partita dei suoi azzurri, già privi di Gigi Datome, Alessandro Gentile e Luca Vitali, ai Mondiali di Cina 2019. Se la Nazionale è riuscita a vincere l’incontro per 94-89, il merito è anche, e soprattutto, ...