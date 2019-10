I campioni che hanno provato a eccellere in due sport

LIVE Italia-Polonia 0-1 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. campioni del mondo avanti anche nel secondo set 10-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-21 Vincente Kooy da zona 2 sulle mani del muro 17-21 Il primo tempo di Klos 17-20 In rete il servizio di Kurek 16-20 Mano out di Kurek da zona 2 16-19 Primo tempo di Candellaro 15-19 Il primo tempo di Kochanowski 15-18 Vincente Cavuto da zona 4 14-18 Out il servizio di Nelli 14-17 Mano out di Nelli da seconda linea 13-17 La diagonale di Sliwka da zona 4 13-16 Out il servizio di Anzani 13-15 ...

Marchisio annuncia il ritiro : che fine hanno fatto i campioni della Juventus di Conte? : Si ritira a soli 33 anni Claudio Marchisio. Venti anni in bianconero, ma una serie di problemi fisici che lo hanno portato a questa sofferta decisione. L’annuncio ufficiale avverrà domani alle 15 allo Juventus Stadium, impianto che lo ha visto protagonista della vittoria di 7 scudetti. Marchisio ha vestito la casacca bianconera per 10 stagioni da titolare in Serie A. Claudio Marchisio è stato titolare inamovibile nella formazione del ...

Ti ricordi… La Cremonese di Gigi Simoni che batte il Milan dei campioni : 25 settembre 1994 - quando Gualco fece piangere Capello : “In realtà speravo di pareggiarla”: parole d’altri tempi di un uomo d’altri tempi. Il 25 settembre 1994, ovvero 25 anni fa, Gigi Simoni e la sua Cremonese battevano il Milan di Capello, fresco di tre scudetti consecutivi e con talmente tanti campioni in squadra da doverne mandare qualcuno in tribuna. Emblema del calcio di provincia, quella Cremonese, tornata in Serie A l’anno prima proprio con Simoni in panchina e arrivata a ...

Volley - Europei 2019 : Polonia-Slovenia - la semifinale che non ti aspetti. Leon trascina i campioni del Mondo - i ragazzi di Giuliani ci provano : Polonia-Slovenia, la semifinale che non ti aspetti agli Europei 2019 di Volley maschile. Tutti si attendevano un big match tra i Campioni del Mondo e la Russia ma i balcanici hanno fatto saltare il banco, hanno clamorosamente eliminato i Campioni d’Europa e questa sera (ore 20.30) cercheranno una nuova magia contro i favoritissimi biancorossi. I ragazzi di Alberto Giuliani vogliono continuare a fare sognare i 12000 caldissimi spettatori ...

Russia - esplosione in un laboratorio che contiene campioni di virus mortali : Un brutto incidente sta destando preoccupazione in Russia e sta facendo parlare il mondo intero. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, c'è stato un incendio al centro di biotecnologie Vector, situato nei pressi di Novosibirsk, in Siberia. Le fiamme avrebbero anche provocato una potente esplosione, la quale si sarebbe sviluppata durante alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile al quinto piano. Al momento non si ...

Anche i campioni piangono - Cristiano Ronaldo in lacrime ricordando il padre : Da Messi a Ronaldo: le lacrime nel calcioFrancesco TottiCristiano RonaldoDiego MaradonaGigi BuffonAndrea PirloRonaldoMario BalotelliNeymarFranco BaresiJohn TerryDavid TrezeguetGonzalo HiguainIl BrasileMauricio PochettinoUn uomo come tutti gli altri, in lacrime per gli affanni della vita. Cristiano Ronaldo ha pianto in tv, dando un’immagine bel lontano da quel campione che non si ferma mai che si vede in campo. A commuoverlo sono le immagini ...

Fausto Coppi - 100 anni va nasceva il ‘campionissimo’ : dal Giro del ’40 al Tour del ’52 - cinque corse che lo hanno reso leggenda : Una struttura ossea e muscolare fragile, con un torace ampio e quasi snaturato che erano capaci di fondersi perfettamente sopra una bicicletta. Non a caso Gianni Brera lo descrisse come “un’invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta”. Una capacità polmonare da sette litri e mezzo (superiore alla norma) e una frequenza cardiaca da 34 battiti al minuto che esaltavano la sua resistenza sotto sforzo. ...

Michael Schumacher trasportato a Parigi : cura top-secret per il campionissimo nell’unità cardiologica : Clamorosa novità riguardo a Michael Schumacher. Il sette volte Campione del Mondo di F1 è infatti arrivato oggi a Parigi ed è stato trasportato all’ospedale Georges Pompidou: il quotidiano francese Le Parisien parla di una cura “top secret” nell’unica cardiologica della struttura. Il tedesco sarebbe arrivato con un camion ambulanza accompagnato da una dozzina di persone tra cui anche il professor Saillant. L’ex ...

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (anche dalla Premier) e si trattengono i top player : operazione d’immagine per la Serie A : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Felice Gimondi - addio al campionissimo immortale che sfidò il Cannibale : L’ineluttabile distacco terreno non cancella l’immortalità. Chi regala emozioni, gioia ed amore, resta e si consolida nella storia. Una fiamma viva cementa il ricordo nella memoria, il mito si tramanda di generazione in generazione. Felice Gimondi resterà per sempre uno dei campionissimi indelebili del ciclismo italiano e mondiale. Un fenomeno che non ebbe mai timore di affrontare a testa alta la temibile Nemesi delle Ardenne. Enrico ...