Conte si dice “a disposizione per concordare un incontro” con il COPASIR riguardo al suo

"Avevo sottovalutato l'attaccamento di Conte alla poltrona" - dice Salvini : Dopo Luigi Di Maio, sulla poltrona di Di Martedì, su La 7, arriva Matteo Salvini che attacca subito il premier Giuseppe Conte: "Aveva sempre detto che se fosse caduto il governo sarebbe tornato a fare l'avvocato e invece eccolo li. Di Conte avevo sottovalutato il suo attaccamento alla poltrona". Ma il leader leghista risponde anche su Matteo Renzi: "Con me ha in comune il nome, ha l'idea opposta di politica". Nello studio sono molti ...

Se Renzi continua così - difficile andare avanti - dice Conte in due interviste : In un'intervista al Corriere della Sera il premier Conte lamenta di sentire continuamente il fiato sul collo del senatore Renzi sul suo governo. “Ha bisogno di rimarcare uno spazio politico e ogni giorno ripropone questa logica, questo ci precluderà di poter andare avanti. È inaccettabile”, si sfoga il premier, al tal punto da lasciarsi andare a un “come posso star sereno…”? Il presidente del Consiglio si trova ad Assisi, dove riceve l'affetto ...

Avv.Gallo (Ass.Coscioni) : “Non più casi Eluana Englaro - in assenza di Contestazioni di parenti o medici - con lunghi ricorsi al giudice tutelare” : Roma – Il giudice Tutelare del Tribunale di Roma ha ritenuto che l’amministratore di sostegno, accertata la volontà della persona amministrata (anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall’ amministrata, anche alla presenza dello stesso amministratore) in merito al trattamento sanitario in questione, sia pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte. L’intervento del giudice Tutelare sarà necessario solo ...

“Conte e il Pd non s’illudano di istituzionalizzarci” - dice Giarrusso : Roma. Il riferimento al premier, che sa quasi di messaggio d’avvertimento, arriva del tutto improvviso, niente affatto sollecitato. E invece Mario Giarrusso lo cita esplicitamente: “E’ bene che oltre al Pd, anche Giuseppe Conte lo capisca: se credono di istituzionalizzarci, si sbagliano di grosso, p

Def : Conte - family act e codice per disabilità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Vogliamo perseguire un family act che metta ordine a tutta la selva di agevolazioni e tax expenditures a favore delle famiglie. Vogliamo dare un segnale anche alle persone con disabilità e lofaremo con l’adozione di un codice per la disabilità”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita alkl’approvazione del Nadef. L'articolo Def: ...

"La scissione del Pd può avere effetti negativi sul Conte bis" - dice Orlando : È quasi un luogo comune ripetere come questo tempo, il nostro tempo, sia in costante accelerazione. A volte sembra che la politica si ritenga immune da questo. Gli eventi dell’estate che si è appena conclusa, stanno a ricordarci che non è così. Del resto veloce è stata l’ascesa dei populismi e dei n

"Conte non deve temere Renzi. Grazie a lui bloccata l'operazione di Salvini" - dice Bellanova : “Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: “Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti ...

"Ora Renzi può indebolire Conte" - dice Rutelli : "Ora Renzi può indebolire Conte". Lo dice in una intervista a Repubblica, Francesco Rutelli. "Nei fatti - afferma - il posizionamento Renziano va a indebolire Conte, se per esistere dovrà marcare le differenze". Rutelli ritiene che il governo "sia obbligato a durare e che qui si parrà la nobilitate di Conte e dei leader di tutti i partiti che lo formano. Renzi incluso". Commentando le affermazioni di Renzi che ha detto di essersi sentito un ...

Matteo Renzi lascia il Pd e dice : "Sarà un bene per tutti. anche per Conte" : Renzi ha deciso, lascia il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “deRenzizzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto anche a Conte”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione ...

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

La7 - Calenda contro tutti : “Conte dice balle - Di Maio non parla inglese e Speranza di sanità non sa nulla. Renzi? Basta coi bulli” : Attacco indiscriminato dell’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, contro il governo Conte bis. Ospite di Omnibus (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico sottolinea: “E’ un governo che nasce da una gigantesca operazione di trasformismo a opera di due partiti che si sono odiati fino al giorno prima. E si ritrovano in un governo dove il presidente del Consiglio è lo stesso presidente del Consiglio del governo precedente, ma che ...

Giorgio Napolitano benedice il governo Conte-bis : "Se avessi potuto - avrei votato la fiducia" : Il governo dei poteri forti, ha detto qualcuno riferendosi all'esecutivo del Giuseppe Conte-bis che ha incassato ieri, martedì 10 settembre, la fiducia anche al Senato (dopo aver incassato nei giorni scorsi diversi commenti entusiasti che arrivavano da Bruxelles e dintorni). E tra gli altri, a Palaz

La Camera dice sì al governo Conte bis : 21.30 La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al governo Conte bis con 343sì e 263no. Gli astenutisono stati 3. Domani al Senato il dibattito sulla fiducia inizierà alle 10 e durerà circa cinque ore. La replica del Presidente del Consiglio, prevista alle 15,30, e le dichiarazioni di voto saranno trasmesse in diretta televisiva. La votazione sulla fiducia inizierà alle 17.