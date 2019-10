Concorrenti X Factor 2019 Home Visit Mara Maionchi e Malika Ayane puntano su

Guida pratica a X Factor 2019 : tutto su ospiti - giudici e Concorrenti : Parte ufficialmente X Factor 2019 . Stasera, giovedì 12 settembre, andrà in onda la prima puntata delle audizioni, la prima fase di selezione dei concorrenti . L'edizione numero 13 di X Factor prevede tre puntate di audizioni e due di BootCamp. In seguito ci sarà una puntata di Home Visit nel corso della quale verranno scelti dai giudici i concorrenti che avranno accesso alla fase dei Live Show attraverso l'ormai celebre gioco delle sei ...

X Factor – Skechers sponsor ufficiale dell’edizione 2019 : le calzature del brand italiano indossate dai Concorrenti : Le collezioni Skechers sponsor di X Factor 2019 . Le calzature lifestyle e sportive di Skechers saranno indossate dai concorrenti del talent Skechers USA Italia S.r.l., filiale di Skechers USA Inc, terza azienda più importante al mondo specializzata in calzature sportive e lifestyle, annuncia la sponsor izzazione ufficiale di X Factor 2019 , il talent show prodotto da Fremantle in onda su Sky e giunto quest’anno alla sua tredicesima ...

Tv : debutta nuova giuria ‘X Factor’ - tanti cantautori tra i Concorrenti (2) : (AdnKronos) – Dopo la fase iniziale dei casting – che ha chiamato a raccolta circa 40.000 persone, provenienti dall’Italia e dall’estero e che sarà sintetizzato in 3 puntate di audizioni – ci saranno due puntate di Bootcamp, una puntata di Home Visit e infine, dal 24 ottobre, i Live. Tra le novità, la possibilità per chi ottiene quattro ‘sì’ di andare direttamente ai Bootcamp senza dover affrontare ...

Tv : debutta nuova giuria ‘X Factor’ - tanti cantautori tra i Concorrenti : Milano, 10 set.(AdnKronos) – Nuovi giudici (o quasi), un nuovo meccanismo di selezione e tanti autori tra i concorrenti per la nuova edizione di ‘X Factor’. Rispetto agli anni precedenti, quasi il 60 per cento dei partecipanti scrive i testi delle proprie canzoni: molti di loro sono giovanissimi che arrivano sul palco già maturi e con un pensiero autonomo espresso in modo chiaro nei propri testi. La giuria, come noto, ...