Berrettini-Thiem | Masters 1000 Shanghai 2019 | programma | orari e tv dei quarti di finale

ATP Shanghai – Uragano Thiem su Basilashvili - l’austriaco sfiderà Berrettini nei quarti di finale : Il tennista austriaco si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà Matteo Berrettini Tutto semplice per Dominic Thiem, che accede in scioltezza ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. L’austriaco lascia solo le briciole a ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : buon esordio di Djokovic. Bene Berrettini - vittoria anche di Zverev e Thiem : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. esordio positivo per Novak Djokovic, che ha sfruttato un bye al primo turno, superando con un doppio 6-3 il canadese Denis Shapovalov. Una bella prestazione per il serbo, reduce dalla vittoria del torneo di Tokyo, ed ora il numero uno del mondo affronterà il gigante americano John Isner, che ha superato il francese Lucas Pouille per 7-5 6-3. Un Masters 1000 importantissimo per la ...

Tennis - ATP 500 Pechino 2019 : Thiem senza problemi - brivido Tsitsipas. Murray elimina Berrettini - Fognini avanti : Entra nel vivo il torneo ATP 500 di Pechino, con la disputa di nove incontri di primo turno che vanno a completare l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Debutta senza problemi la testa di serie numero 1 del torneo, l’austriaco Dominic Thiem, con un netto 6-4 6-1 sul francese Richard Gasquet; affronterà domani il cinese Zhizhen Zhang. Sarà derby britannico, invece, tra Cameron Norrie e Andy Murray, con lo scozzese capace ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : Fabbiano domina Thiem e vola al secondo turno. Fuori Bautista Agut e Tsitsipas : Zverev avanza con il brivido. Osaka avanza il turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

