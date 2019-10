Almanacco del 10-10-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019)del giorno e siamo a giovedì 10 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Folco a un antico nome Germanico deriva da Vulcan popolo alla base di numerosi personali compositi quali pokerie formare diffuso in Italia durante le invasioni longobarde ebbe fortuna per tutto il mese non forte senso della Giustizia dell’amicizia a volte tira troppo l’acqua al suo Mulino è vero ma lo fa sempre in buona fede è destinato ad avere una vita affettiva soddisfacente ricca di positivo emozioni con donne che stanno a farle amarlo come lui desidera è sempre gentile Soave paziente ha modi signorili quindi molto richiesto in società facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi nogli auguri di vogliamo fare a Roby Tantissimi auguri Roby a Luca e a Gianluca prendi oggi anche zona No ne abbiamo vendute Gianluca giusto facciamo ...

