Via del Muro Torto | auto si ribalta Traffico in difficoltà

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 9 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMUCINO ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO E DA ...

Panetta nel board della Bce - primo Via libera dall’Eurogruppo : Il banchiere centrale italiano è attualmente direttore generale della Banca d’Italia. La sua presenza permetterà all’Italia di rimanere presente nel comitato esecutivo anche dopo la partenza di Mario Draghi, a fine mese

Tra Viaggio di lavoro e di piacere : cos’è il business del bleisure : Aereo in decollo (Pixabay) Le nuove parole entrano velocemente nel vocabolario dei trasporti e del mondo dei viaggi. E le aziende devono adeguarsi in fretta a queste parole che di fatto evidenziano lo svilupparsi di un trend. Avete mai pensato di allungare il vostro viaggio di lavoro di qualche giorno, magari nel weekend, per avere la possibilità di conoscere una destinazione che avete sempre voluto visitare? Se la vostra risposta è affermativa ...

Matera. Festival della filosofia al Via dedicato a Pitagora : “Un Festival dedicato a Pitagora e che vuol portare la filosofia agli studenti in un modo diverso, più interessante, più

Trovato senza biglietto - senegalese colpisce agente della polizia ferroViaria : Andrea Pegoraro Il fatto è avvenuto a bordo di un treno regionale nella tratta Livorno-Empoli. Una volta fermato alla stazione di Empoli, il giovane ha aggredito un pubblico ufficiale ma è stato bloccato e arrestato Una volta Trovato senza biglietto, ha colpito un agente della polizia ferroviaria. Per questo comportamento un giovane senegalese di 25 anni è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ...

Cessione Sampdoria - i motivi della rottura (non definitiva) con Vialli : come il tira e molla ha condizionato squadra e mercato con una certezza legata al futuro di Ferrero : Cessione Sampdoria – La Sampdoria sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia, la contestazione nei confronti del presidente Ferrero è ormai totale, in più mancano i risultati con il club blucerchiato che occupa l’ultima posizione in classifica con appena tre punti conquistati frutto di una vittoria e ben 6 sconfitte e con il serio rischio di una retroCessione. La decisione del club è stato quella di esonerare ...

Viaggio nei film della Festa del Cinema di Roma : Immaginate Oliver Twist senza il candore del protagonista dickensiano nell’America dei giorni nostri. Oscar, ha già ucciso per salvare l’amica Loux da un padre padrone ed è destinato ad essere travolto nel vortice oscuro del mondo criminale - reso ancora più cupo da una fotografia contrastata di luci al neon che domina il film sin dalla prima inquadratura - diventando leader e mito di una baby gang. È il ...