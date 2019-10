Fonte : ilpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Domani sarà assegnato quello del 2019 insieme a quello del 2018: dei 10 autori più quotati dagli scommettitori, 6 sono donne

ilpost : Su chi si scommette per il premio Nobel per la letteratura - Maxprimis : E finita la #Roma imperiale quella quella der #Papa voi che nun finisce questa ?? Si po fini' pure questa come qu… - LucianoBianch63 : RT @LoGnorante: Per la Propaganda ideologica degli Scappati di casa e Alleati con il Partito di Bibbiano questo ed altro. Vedremo nei sond… -