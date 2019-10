Jason Newsted sui Metallica | “Dopo Cliff Burton ripartirono grazie a me”

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Quel che è emerso dalle dichiarazioni rilasciate dasuidurante un'intervista a Real Radio 94.3 potrebbe dividere i fan, ma ciò che tutti sappiamo è che da sempre l'ex bassista ha diviso il pubblico. Il suo peso, infatti, è sempre stato il difficile compito di imbracciare lo strumento dopo la tragica scomparsa die continuare nella missione che la band aveva fissato dagli esordi: suonare heavy metal e diventare una leggenda. Era il 27 settembre 1986 quandomorì schiacciato dal bus che si ribaltò durante la notte dopo un live a Stoccolma, e in quello stesso anno iorganizzarono delle audizioni per cercare un nuovo bassista.superò la prova su 40 contendenti, e da quel momento iniziò la sua storia con la band. Una prova che era anche una missione psicologica: James Hetfield, Lars Ulrich e Kirk Hammett erano ancora ...

