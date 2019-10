Intesa Sp | Messina | ' è banca del Sud | 30 mld a famiglie e imprese entro fine 2021'

Intesa Sp : Messina - 'a Bari centro per l'innovazione per start up Sud' : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - I territori del Sud Italia "rappresentano un’eccellenza imprenditoriale del Paese. Per questo vogliamo creare a Bari, grazie alle competenze messe in campo dal nostro Innovation Center e da primari partner internazionali, un hub per dare supporto alle start up attive nel