Giorgia | 4 anni | colpita da un male misterioso

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Francesca Bernasconi La bimba ha difficoltà a camminare. Dopo oltre duedi calvario, ora è in terapia intensiva a Padova. L'appello dei genitori ai medici: "Chiunque abbia una cura ci contatti" Da quattro settimane sopravvive attaccata ad un polmone artificiale, in una stanza di ospedale. Ma i medici non sanno dire quale sia la causa delssere di, una bambina di quattro, che da quando ne aveva meno di due combatte contro una malattia misteriosa. Dallo scorso 6 settembre, la piccola, insieme ai genitori William e Francesca, si sono trasferiti da Trieste a Padova, per cercara il modo di scoprire che cosa abbia la loro bimba e di salvarla. Tutto inizia poco meno di trefa, quando all'improvvisonon riesce più a muovere un braccio e il collo. Da lì, la corsa in ospedale, la paresi che scompare come per magia, ma che lascia il posto a problemi a ...

