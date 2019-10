Chiara Ferragni esce con la mamma e scatta un selfie I fan notano un dettaglio | «Non è

Chiara Ferragni sexy - di nuovo su Instagram con Fedez dopo la “scomparsa” del rapper : «Indovina chi è tornato…» : Chiara Ferragni riporta Fedez sui social. dopo la misteriosa assenza del marito da Instagram per la sua partecipazione, assieme ad altri colleghi vip, al reality “Celebrity Hunted”, la fashion blogger è ricomparsa al suo fianco in un post dal suo seguitissimo account.-- -- Il post condiviso è un autoscatto che vede i due sposini davanti allo specchio, con Chiara in lingerie appoggiata sulla spalla del rapper ed ex giudice di XFactor, seguito ...

Chiara Ferragni - come ricreare le sue onde iconiche : Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i suoi look da Fashion Week Chiara Ferragni: come ricreare i ...

Chiara Ferragni sexy - di nuovo su Instagram con Fedez dopo la "scomparsa" del rapper : «Indovina chi è tornato...» : Chiara Ferragni riporta Fedez sui social. dopo la misteriosa assenza del marito da Instagram per la sua partecipazione, assieme ad altri colleghi vip, al reality "Celebrity Hunted", la...

Chiara Ferragni - Matilde Brandi svela un retroscena e fa una gaffe in tv : Matilde Brandi svela un retroscena su Chiara Ferragni e fa una gaffe in diretta a Vieni da Me. La showgirl e ballerina è stata uno dei volti televisivi più amati degli anni Novanta. Oggi continua a praticare danza, recita a teatro, ma soprattutto è mamma delle gemelle Sofia e Aurora, nate nel 2006 dall’amore per Marco Costantini. Dopo la nascita delle figlie, la Brandi si è presa una pausa dalla tv, allontanandosi dai riflettori per ...

Vieni da me - Matilde Brandi a Chiara Ferragni : “Ma vaff***o”. Imbarazzo in studio : Momenti di Imbarazzo in diretta nel corso di Vieni da Me su Rai 1 lunedì pomeriggio. Ospite di Caterina Balivo c’era Matilde Brandi che si è lasciata andare ad un’invettiva contro Chiara Ferragni che ha fatto calare il gelo in studio. La Brandi ha raccontato infatti un aneddoto personale sull’influencer: “Sono andata alla prima del suo film e c’era anche lei. Credo non sapesse neanche chi fossi”, ha ...

Vieni da me - imbarazzo in studio : un’ospite dice «Vaffa» a Chiara Ferragni. Caterina Balivo reagisce così : Vieni da me, un’ospite dice «Vaffa» a Chiara Ferragni. Caterina Balivo reagisce così. Momento di imbarazzo oggi durante la diretta del programma pomeridiano di Rai1. Durante un’intervista, sarebbe stata detta una parolaccia rivolta a Chiara Ferragni, facendo calare il gelo in studio. Ma andiamo con ordine. Ospiti oggi di Caterina Balivo, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Samantha Togni e Federica Cifola, protagoniste della ...

Vieni da me - imbarazzo in studio : un'ospite dice «Vaffa» a Chiara Ferragni. Caterina Balivo reagisce così : Vieni da me, un'ospite dice «Vaffa» a Chiara Ferragni. Caterina Balivo reagisce così. Momento di imbarazzo oggi durante la diretta del programma pomeridiano di Rai1....

Bufera su Chiara Ferragni. Ma usi il Photoshop anche sul piccolo Leone? : Le vacanze non finiscono mai per Chiara Ferragni. Tra una sfilata e un selfie, la celebre influencer con Fedez e figlio a seguito, sta trascorrendo un week-end di relax in un resort di lusso nel cuore delle Alpi Svizzere, visitato già un anno fa quando il piccolo Leone non era ancora nato. In quello stesso posto Fedez aveva baciato la pancia di Chiara Ferragni, come augurio per l’arrivo del loro primo figlio e, un anno dopo, in quello stesso ...

Chiara Ferragni - la tenera foto di Leo in accappatoio. I fan notano un dettaglio : «Ti rendi conto? Anche col figlio...» : Tempo di vacanze in montagna per Chiara Ferragni e il piccolo Leo. La famiglia, con papà Fedez grande assente di questi giorni, sta passando il weekend nel resort in Svizzera in cui è...

Da Poste a Barilla - da Cucinelli a Chiara Ferragni : ecco le aziende dei premi record ai dipendenti : L'importo medio è di circa 1.600 euro, ma in un oltre un caso su 4 si superano i 2mila e ci sono casi virtuosi in cui si

Chiara Nasti come la Ferragni : il vestito a rete (e senza slip) è hot : Chiara Nasti e Chiara Ferragni a confronto sui social con lo stesso (o quasi) abito dello stilista messinese. Il dubbio dei follower rimane lo stesso: l'intimo c'è e non si vede oppure... Cosa hanno in comune Chiara Nasti e Chiara Ferragni? Lo stesso abito (decisamente sexy) e lo stesso dubbio. Gli slip ci sono (e non si vedono) oppure no? Nelle scorse ore l'influencer partenopea ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, dove si mostra ...

Fedez sparisce dai social (e Chiara Ferragni gli prepara un regalo) : Chiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, ...

Fedez scompare dai social ma interviene Chiara Ferragni : Fedez scompare dai social. Questa la novità che riguarda l'artista di Rozzano, già al lavoro sul nuovo album con il quale darà un seguito naturale a Paranoia Airlines, rilasciato nel mese di gennaio del 2019. Oltre una settimana di assenza, quella di Fedez, che ha mandato in allarme i fan abituati a conoscere ogni momento della sua vita trascorsa con Chiara Ferragni, che per l'occasione interviene con l'intento di spiegare i motivi per i ...

Fedez scomparso da Instagram - Chiara Ferragni svela il mistero : Che fine ha fatto Fedez? Se lo chiedono da giorni i fan dopo che il rapper è scomparso da Instagram. A svelare il mistero però è stata Chiara Ferragni. Il rapper e la moglie sono molto attivi sui social e documentano ogni momento della loro giornata. Dalle vacanze ai pranzi, passando per il relax sul divano, Fedez e la Ferragni condividono con i loro follower video e foto private. Negli ultimi giorni però il cantane sembrava scomparso da ...