Trump:"Gli Usa non abbandonano i curdi"

"Lasciamo la Siria, ma non abbandoniamo i". Lo dice il presidente Usa,dopo l'annuncio di un ritiro delle truppe nel nord del Paese, che aprirebbe la strada a un'offensiva turca contro i combattenti. "Se la Turchia interverrà sul nostro territorio, sarà un tradimento dell'Occidente. Vorrà dire che la coalizione era sul territorio solo per l'Isis, non per la libertà di tutti". Così Issa,comandante delle milizie femminili curde, in visita in Italia. E invita a impegnarsi per "una conferenza di pace".(Di martedì 8 ottobre 2019)