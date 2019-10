Trombetti | il Napoli non vince e De Laurentiis tace Gatta ci cova?

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 8 ottobre 2019) Su Repubblica, Guidoscrive della crisi attuale dele soprattutto del silenzio di Dein merito. Qualcosa che sorprende, conoscendo il presidente. La squadra ha la peggiore classifica degli ultimi sette anni. Sembra non avere più un’identità, né anima e grinta, neppure quando, come a Torino, la partita è importante che sia vinta. Non può essere soltanto questione di moduli perché il risultato è lo stesso anche cambiando. E allora? La crisi delpotrebbe essere un mix di fattori: beghe di spogliatoio, condizione atletica scadente, modestia dei singoli e totale assenza di personalità degli attori in campo. “Il gruppo è fatto di buoni calciatori ma privo di campioni”. In estate sono stati investiti 105 milioni per rinforzare la squadra. E’ stato acquistato l’ottimo Di Lorenzo, ma per la maggior parte i soldi sono stati ...

napolista : Trombetti: il #Napoli non vince e #DeLaurentiis tace. Gatta ci cova? Su Repubblica Napoli. Il presidente non difen… -