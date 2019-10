Primo centro Tailor Made Ferrari a New York

A Roma Primo incontro fra i governatori delle regioni di centrodestra : primo incontro tra i governatori delle regioni del centrodestra, dopo l’Assemblea degli amministratori a Milano. Si avvia così – come si

Malattie neuromuscolari pediatriche : nasce il Primo centro Italiano : nasce in Italia il primo Istituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle Malattie neuromuscolari, patologie altamente invalidanti, come l’atrofia muscolare spinale (Sma) e le distrofie muscolari, con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali, per le quali la ricerca è impegnata a più livelli nell’individuare strategie terapeutiche. Il NeMO Institute of Neuromuscular ...

Sondaggi - 6 su 10 bocciano il governo. Lega Primo partito. Pd - M5s e sinistra in coalizione? Sarebbe un testa a testa col centrodestra : La maggioranza degli elettori ha un’opinione negativa del governo Conte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la figura politica che ispira più fiducia e la Lega resta di gran lunga il primo partito con più del 30 per cento. Sono i dati principali del Sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso durante Start, il nuovo approfondimento politico della testata. In particolare, secondo la rilevazione, 6 intervistati su 10 ...

La maggioranza di Governo divisa già al Primo voto : il Pd vota col centrodestra : Prima spaccatura parlamentare per la nuova maggioranza di Governo M5s-Pd. L'incidente è avvenuto in commissione di Vigilanza...

Terremoto Centro Italia - appello di Primo Di Nicola (M5s) a Conte : “Chiuda le scuole a rischio sismico” : “Chiuda immediatamente tutti gli edifici che non soddisfano i parametri della sicurezza sismica. Non si assuma anche lei la responsabilità politica e morale di questo andazzo”. Primo Di Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, lancia su Facebook un appello al presidente del Consiglio, all’indomani della sua visita in Centro Italia, per chiedere che vengano chiuse le scuole a rischio sismico nelle aree colpiti dal ...

Probabili formazioni Fiorentina-Juventus - Ribery dal Primo minuto : dubbi a centrocampo per Sarri : Probabili formazioni Fiorentina-Juventus – La terza giornata di Serie A si apre al Franchi. Alle ore 15 di sabato si affrontano Fiorentina e Juventus. Una sfida sentitissima. Una rivalità storica tra le due società. Sarà la sfida delle prime volte: quella di Ribery che dopo due ingressi a partita in corso debutterà da titolare, quella di Sarri in panchina dopo la polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo nelle prime due giornate. ...

F.1 - Spa : Leclerc - Primo centro Ferrari : 16.42 A Spa primo successo della Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton e Bottas. Prima del via 1'di silenzio in memoria dello sfortunato Hubert. Dopo lo start Hamilton passa Vettel che controsorpassa,contatto Raikkonen-Verstappen e Red Bull fuori gioco. Vettel è il primo a cambiare pneumatici (giro 16).Dopo i pit stop degli altri,Vettel è primo davanti a Leclerc che con ordine di scuderia viene rimandato al 1°posto.Al giro 32 Hamilton passa ...