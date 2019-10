Massimo Giletti a L' aria che tira contro Matteo Renzi | Perché si deve dimettere da

Programmi TV di stasera - martedì 8 ottobre 2019. Sul Nove «Il supplente» è Massimo Giletti : Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill, Fausto e Gloria, preoccupati per Milena, la trovano coinvolta in un tragico incidente. Operata d’urgenza in ospedale, si scopre che Milena riporta dei segni sul collo ...

Chef Rubio contro tutti : attacca Rita Dalla Chiesa e Massimo Giletti : «Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere stronzate. La perla? Quel fenomeno del pomata La7tv che mi usa per aprire la puntata fingendo di chiamarmi».-- Il post su Twitter è di Rubio. Lo Chef si riferisce a Rita Dalla Chiesa e a un suo commento arrivato sempre via social sulle esternazioni dopo la sparatoria nella ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : “Prima di scrivere bisognerebbe pensarci cento volte”. Lui : “Stufo delle stron***” : Dibattito acceso sulla triste e dolorosa vicenda dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi con 29 colpi, durante uno scontro a fuoco con il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Appena è avvenuto il fatto Chef Rubio aveva affidato ai social il primo commento a caldo: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : "Ha detto la prima str****ta che gli è venuta in mente" : Massimo Giletti introduce la puntata di Non è l'Arena attaccando il tweet di Chef Rubio sui due agenti uccisi a Trieste: "Ha scritto la prima str****ta che gli è venuta in mente". E ancora: "Chi fa il lavoro dell'agente sa di mettere a rischio la propria vita senza avere un tornaconto. Quello che ho

Massimo Giletti - Non è L’Arena : “Impossibile rifare ascolti straordinari” : Non è L’Arena, Massimo Giletti parla degli ascolti: “Non possiamo rifare i numeri dell’anno scorso” Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTv Massimo Giletti, conduttore di Non è L’Arena su La7 per il terzo anno consecutivo, con la quale ha parlato, tra le altre cose, degli ascolti del suo seguitissimo talk. E per rispondere ad una domanda ...

Non è l’Arena - la giornalista Giulia Carrarini si finge minorenne e si vende in Rete. Massimo Giletti : “Sono sconvolto - ha ricevuto oltre 100 contatti” : Nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena” su La7 è andata in onda un’inchiesta sulla prostituzione minorile realizzata dalla redazione che ha pubblicato online un falso annuncio in cui si vedeva Giulia Carrarini, giornalista della squadra di Massimo Giletti, si è finta minorenne e si è messa in vendita su alcuni siti. Il risultato è stato impressionante, come ha spiegato al pubblico lo stesso Giletti: ...

Choc a Non è l’arena : è successo durante l’ultima puntata. Massimo Giletti : “Sono sconvolto” : Nella puntata andata in onda domenica 29 settembre è stata proposta un’inchiesta sulla prostituzione minorile che ha lasciato tutti senza parole. Nella puntata si è parlato del fenomeno, che “funziona” alla grande anche online. In Italia, secondo il VII Rapporto CRC 2014-2015 (Convention on the Rights of the Child, sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia), la situazione della prostituzione ...

Non è l'Arena - scontro tra Miccicché e la troupe di Massimo Giletti : "Siete dei violenti" : Questa sera Non è L’Arena su La7 - in onda dalle in diretta dalle 20.30 - torna a parlare di Sicilia. Il programma di Massimo Giletti ha provato a intervistare Gianfranco Miccicché, il Presidente dell'Ars, senza riuscirci. Ecco la sua versione. "Una giornalista de La7 mi ha chiamato chiedendomi una

Non è l'arena - la bomba di Maurizio Costanzo su Massimo Giletti : "Perché la domenica ha bisogno di lui" : Da sempre seguo su Raidue, la domenica, Quelli che il calcio, con Luca, Paolo e Mia Ceran. Sono tornati domenica 22 settembre decisamente con meno ospiti rispetto al passato, ma con, intatta, la loro simpatia e il senso dello spettacolo. A proposito di ritorni, saluto la presenza, come sempre la dom

Massimo Giletti - gesto di galanteria con la campionessa olandese - : Francesca Galici Massimo Giletti è stato avvistato a bordo piscina al Foro Italico in compagnia di Ranomi Kromowidjojo, statuaria campionessa olandese di nuoto, detentrice di alcuni record mondiali Massimo Giletti è considerato lo scapolo d'oro della televisione italiana ma pare che in quest'ultimo periodo il conduttore di La7 abbia il cuore impegnato con una bellissima ragazza. Nel numero di Chi in edicola questa settimana, infatti, ...

Non è l'Arena - la confessione di Massimo Giletti : "Perché ho invitato Pamela Prati" : Tanti gli argomenti trattati da Massimo Giletti nel corso della prima puntata della terza stagione di Non è l'Arena, in onda su La7. Tra questi il presentatore ha deciso di affrontare l'ormai risolto, ma a quanto pare ancora affascinante, caso Mark Caltagirone: ospite in studio la soubrette Pamela

Massimo Giletti contro Barbara d'Urso : "Monta a neve il nulla - lei la chiama informazione" : In queste settimane i due conduttori si stanno occupando dello stesso caso il 'Prati Gate', l'una a 'Live - Non è la d'Urso'...

Massimo Giletti : ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso : Massimo Giletti dopo la prima puntata di Non è l’Arena torna a parlare di Barbara d’Urso e Pamela Prati. ecco cosa pensa Domenica scorsa su La7 è iniziata la terza stagione di Non è l’Arena. Al timone come sempre c’è Massimo Giletti che nella prima puntata ha affrontato argomenti importanti e delicati. Per prima cosa […] L'articolo Massimo Giletti: ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso proviene da ...

Massimo Giletti e Barbara d’Urso non sono più amici? Parla lui : Barbara d’Urso, Massimo Giletti confessa: “Gli amici sono quelli con cui cresci” Il ‘caso Pamela Prati’ ha fatto scoppiare una polemica a distanza tra Massimo Giletti e Barbara d’Urso. Difatti il primo, da Non è l’Arena, ha criticato il modo in cui la conduttrice avrebbe trattato questo argomento nelle sue trasmissioni. Ma non è finita qua perchè Giletti anche in queste ore l’ha un po’ ...