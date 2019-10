Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - "Disagio e rabbia: è quello che, assieme al mondo delle imprese del sistema, provo rispetto a scelte politiche incapaci di ascoltare il mondo delle aziende. Qualsiasi ipotesi di aumento dell'Iva avrebbe un risultato economico fortemente recessivo e

TV7Benevento : Manovra: Confcommercio veneto, no a rimodulazione Iva per ristorazione (2)... - TV7Benevento : Manovra: Confcommercio veneto, no a rimodulazione Iva per ristorazione... - Confcommercio : Nei giorni in cui si discute la manovra di #Governo, ecco una valida proposta di @AssLibrai -