F1 | GP Giappone 2019 | il weekend di Suzuka in pericolo per il tifone di Hagibis

F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc o Sebastian Vettel - chi è la vera prima guida in Ferrari? Un dubbio da sciogliere in vista del 2020 : Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Siamo alla vigilia del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus volge lo sguardo verso Suzuka (Giappone), dove la Rossa punta al quarto successo stagionale per dar seguito a una seconda parte d’annata convincente. Il weekend in Russia è stato quello dell’amarezza e delle polemiche per il Cavallino Rampante. Il problema tecnico sulla SF90 del tedesco ha privato anche l’altra di una ...

Rugby - Mondiali 2019 : numeri - statistiche e i più forti giocatori visti in Giappone : Oggi in Giappone è giornata di riposo e da domani inizierà lo sprint finale per la qualificazione ai quarti di finale della Rugby World Cup. A oggi il biglietto per la fase a eliminazione diretta l’hanno staccato solo Inghilterra e Francia, anche se molte squadre sono in pole position per non chiudere il loro Mondiale il prossimo weekend. A oggi, sulle 48 partite previste, se ne sono giocate già 28, cioè si è superato la metà del torneo. ...

F1 - GP Giappone 2019 : Sebastian Vettel non deve sostituire il motore - nessuna penalità in griglia : Sebastian Vettel si sta preparando per il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputerà nel weekend a Suzuka. Il pilota della Ferrari è reduce dalla delusione del GP di Russia dove si è dovuto ritirare a causa di un problema meccanico alla sua monoposto, il tedesco ha chiuso con zero punti la trasferta di Sochi e soprattutto si sono scaldati gli animi all’interno del box per i noti ordini di scuderia. Nel frattempo, però, ...

F1 - GP Giappone 2019 : Naoki Yamamoto sulla Red Bull di Gasly per le prove libere 1 : Naoki Yamamoto sarà al volante di una Toro Rosso in occasione delle prove libere 1 del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà a Suzuka nel weekend. Il 31enne, sostenuto dalla Honda e già campione della Super Formula Giapponese, esordirà così nella massima categoria automobilistica al posto di Pierre Gasly ma soltanto per il turno che apre il lungo weekend nel Sol Levante. Il francese tornerà poi tranquillamente sulla STR15 a ...

F1 - GP Giappone 2019 : la pista di Suzuka un feudo Mercedes dal 2014. La Ferrari proverà a scalfirlo : Scontata la pausa di una settimana dopo Sochi per la Formula 1 è già tempo di riaccendere i motori in vista dell’imminente GP del Giappone 2019. La Ferrari deve smettere di leccarsi le ferite per quanto accaduto in Russia e guardare avanti, consapevole di avere un altro importante test dinnanzi a sé. Nonostante il terzo posto dell’ultima corsa Charles Leclerc continua ad essere il pilota del momento e cercherà di dare del filo da ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia scivola all’ottavo posto - gli azzurri sperano per il pass olimpico. Giappone e USA davanti : Ci attende una giornata in apnea totale, con le dita incrociate per sperare in una difficilissima qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è scivolata all’ottavo posto nella classifica a squadre del turno eliminatorio dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la nostra Nazionale ha perso due posizioni perché Giappone (258.026, secondo dietro alla Russia) e USA (250.359, terzi) hanno superato gli azzurri come da ...

F1 - GP Giappone 2019 : la Ferrari riparte da Suzuka. Tra fiducia - incognite e gerarchie interne da chiarire : Il ritorno in pista della Ferrari dopo la sosta agostana ha regalato davvero spunti a profusione. Pole position, vittorie, strategie, pacchetti di aggiornamenti efficaci e, non ultima, una serie notevole di team radio. Gli autori? Ovviamente Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Due piloti che nelle ultime settimane hanno fatto versare fiumi di inchiostro per quello che hanno fatto, e non fatto, in pista e, soprattutto, per ciò che hanno detto, o ...

F1 - GP Giappone 2019 : programma - orari e tv. Appuntamento al mattino presto - si corre a Suzuka : Il Circus della F1 si ritrova per il 17° round del Mondiale 2019 in Giappone. Sul celebre tracciato di Suzuka (11-13 ottobre) la Ferrari vorrà cercare di portarsi a casa il quarto successo stagionale dopo i problemi avuti in Russia. Il problema di affidabilità avuto sulla macchina del tedesco Sebastian Vettel e le discussioni via radio nell’applicazione della strategia tra il teutonico e il monegasco Charles Leclerc (in pole position) ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : alla Russia il titolo maschile - al Giappone quello femminile : Si sono conclusi oggi i Mondiali di Basket 3×3 Under 23 maschili e femminili cominciati mercoledì e disputati a Lanzhou, in Cina. La Russia era chiamata a difendere i titoli conquistati l’anno scorso a Xi’an, sempre in Cina. Nel torneo maschile c’è riuscita battendo in finale l’Ucraina per 21-11, mentre nel femminile ha dovuto subire la vendetta del Giappone, sconfitto l’anno scorso per 21-12 e oggi invece vincitore per 19-14. I due bronzi ...

Atletica - Mondiali 2019 : gli USA vincono l’oro nella 4×100 maschile. Bronzo sorprendente per il Giappone : Nessun problema per gli USA nella 4×100 maschile, letteralmente dominata. Un vero e proprio dream team composto da Christian Coleman, Justin Gatlin, Michael Rodgers, Noah Lyles. Gli statunitensi hanno chiuso la staffetta veloce con un fantastico 37.10. Gli atleti a stelle e strisce non hanno forzato i cambi, svolgendo tutte le operazioni con un po’ di margine, potendo contare su una superiorità evidente. Alle loro spalle una ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - pass olimpico ipotecato. Finale a squadre quasi impossibile - bisogna battere il Giappone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L’Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la Finale a squadre… Le pagelle ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ora tocca al Giappone. Italia vicina al pass olimpico - finale a squadre quasi impossibile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L’Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 13.23 Il Messico è invece ...

LIVE Giappone-Samoa 6-0 rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : subito due calci di punizione realizzati da Tamura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ Tamura non sbaglia e Giappone avanti 6-0! 7′ Altro penalty in favore degli asiatici che cercheranno di nuovo i tre punti. 4′ Tamura sblocca il match, 3-0 per i nipponici! 3′ subito punizione per il Giappone che andrà per i pali. 1′ PARTITI! Cominciato il match tra Giappone e Samoa. 12:25 Immagini dagli spalti The atmosphere is building in #RWCCityofToyota ...