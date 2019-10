Ciclismo | Julian Alaphilippe non sarà al via della Milano-Torino e del Giro di Lombardia

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) “La mia incredibile stagione è giunta al termine. Ho lavorato duramente per cercare di essere al top quest’anno, con le classiche e il Tour de France ma ora la mia forma è in calo. Volevo correre in Italia e dare il massimo per la squadra, ma ora voglio prepararmi al meglio per la prossima annata ed essere al 100% nel 2020“. He's won-Sanremo, Strade Bianche, Fleche Wallonne, two stages at the Tour de France and the hearts of an entire nation. Now, @alafpolak1 will stop his highly successful 2019 and start focusing on next season: https://t.co/0BbNOv1xQEPhoto: @GettySport pic.twitter.com/yutrXg0MOR — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck qst) October 8, 2019 Con queste parole il corridore franceseha dato a tutti appuntamento all’anno venturo. Il “Moschettiere” del pedale, grande protagonista dell’annata con i ...

