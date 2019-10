Brusca resta in carcere Ma nel 2021 potrebbe tornare libero

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019)inGiovanni. La Cassazione ha respinto la richiesta di detenzione ai domiciliari per l’uomo di Cosa Nostra, condannato per la strage di Capaci che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta e per altri crimini efferati, come lo scioglimento nell’acido del figlio tredicenne del pentito Giuseppe Di Matteo.è inda 23 anni. È recluso a Rebibbia. La prima sezione penale della Corte di Cassazione, dopo che la Procura nella sua requisitoria aveva chiesto di negare i domiciliari chiesti da, ha respinto la richiesta. Anche Maria Falcone che da anni custodisce la memoria del fratello Giovanni, ucciso nel 1992 dal tritolo di Cosa Nostra, si era detta contraria ad altri benefici per il killer stragista che da anni cerca di uscire dalla cella e scontare la pena in una località protetta dal ...

