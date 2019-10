Trieste | il video del killer che esce dalla Questura

Fonte : blogo

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La Polizia di Stato ha diffuso ilcon le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate dentro e fuoridi, quella in cui venerdì scorso è avvenuta la tragedia che ha portato alla morte di due poliziotti. Nelsi vede ilAlejandro Stephan Meran che, dopo aver sparato e ucciso Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, prova a fuggire, arriva nell'atrio sparando ad altezza uomo,e prova ad aprire una volante della polizia parcheggiata vicino alla, ma non ci ri.Si nota anche come almeno un paio di civili che passavano da lì in quel momento, ossia tra le 16:51 e le 16:56 di venerdì 4 ottobre, abbia rischiato grossissimo. A un signore che cammina per strada a piedi ilpassa a distanza di pochi centimetri, con la pistola in mano. Un'auto si ferma quando lo vede attraversare.Il capo della Polizia Franco Gabrielli oggi ha ...

