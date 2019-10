Noduli alla tiroide | cosa sono | sintomi e trattamenti

Fonte : dilei

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Quando si parla di, si inquadrano delle tumefazioni che posavere diverse caratteristiche. Come ricordato anche dagli esperti di Humanitas, si può avere a che fare consolidi, ma pure con tumefazioni liquide e miste. Prima di entrare nel dettaglio deie deiè bene ricordare che, nella maggior parte dei casi, iin questione nonmaligni e non pregiudicano in alcun modo l’efficienza della ghiandola. La loro presenza riguarda soprattutto i soggetti di sesso femminile. Per quanto riguarda i fattori causali, se ne poschiamare in causa diversi. Tra i principali troviamo le carenze alimentari, in particolare quella del minerale iodio. Quando si sperimenta in prima persona un deficit moderato di questo oligoelemento, tra le principali conseguenze può esserci l’insorgenza del cosiddetto gozzoo (uninodulare o ...

infoitsalute : Noduli alla tiroide, esperto: “La maggior parte degli interventi potrebbe essere evitata” - infoitsalute : Noduli alla tiroide: troppi interventi inutili - TerrinoniL : Noduli alla tiroide, ogni anno 40mila interventi ma la maggior parte è inutile -