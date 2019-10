La Strada degli Chef invade la Garbatella | in scena da 10 a 13 ottobre

Napoli svilita - la sfida degli incivili : centinaia di materassi abbandonati in Strada : Marciapiede che vai, materasso che trovi. Le strade di Napoli sono letteralmente invase da molle e stoffe imbottite di ogni forma e dimensione, senza esclusione per nessun quartiere. Il fenomeno...

Tre camion e un’auto si sono scontrati sull’autoStrada A32 vicino a Bardonecchia - è morto uno degli autisti : Tre camion e un’auto si sono scontrati sull’autostrada A32 vicino a Bardonecchia, in provincia di Torino: uno degli autisti è morto, mentre gli altri due sono stati feriti. Tutti e quattro i mezzi coinvolti sono bruciati: il tratto di autostrada è

Film porno proiettati per ore sugli schermi del negozio visibili dalla Strada. La Asics si scusa : “Colpa degli hacker” : Le scuse su Facebook sono arrivate con prontezza. Ma per alcuni passanti non sono bastate. “Ho guardato una seconda volta perché non potevo credere ai miei occhi. È totalmente inappropriato e offensivo, non certo qualcosa a cui vorresti esporre i tuoi bambini”, ha raccontato una mamma al New Zealand Herald. A cosa si riferisce? Ai Filmati porno che si è trovato davanti chiunque sia passato davanti al negozio Asics di Central Auckland ...

La superStrada veneta killer degli uccelli : in migliaia si schiantano contro le barriere antirumore : Sulla Pedemontana vicino a Montebelluna strage di specie migratorie. La denuncia degli ambientalisti: "Non ci sono le sagome per salvare la vita dei volatili".

Bono degli U2 riunisce un team di artisti di Strada per una campagna di sensibilizzazione contro l’AIDS : La lotta di Bono degli U2 per la sensibilizzazione contro l'AIDS è cosa nota, tant'è che il frontman della band irlandese è anche fondatore dell'associazione benefica Red con iniziative a livello globale. Tuttavia, il cantautore sostiene che dall'esplosione dell'AIDS ad oggi sono stati fatti tanti progressi, ma non ancora sufficienti al punto di abbassare la guardia e non parlare più di emergenza. Per questo Vox ha riunito 17 artisti di strada ...

Agrigento : stazione Porto Empedocle nuova tappa ‘Strada degli scrittori’ : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – La stazione ferroviaria di Porto Empedocle centrale sarà una nuova tappa della ‘Strada degli Scrittori’. L’annuncio è arrivato ieri sera durante l’evento ‘Tutti a Vigata per Andrea Camilleri’, voluto da ‘Strada degli Scrittori’, dal Comune di Porto Empedocle, dal Distretto turistico Valle dei Templi e dalla Fondazione Fs. La stazione, recuperata negli anni ...

Tiro a volo - Europei 2019 : gli avversari degli azzurri sulla Strada del pass olimpico nel trap maschile : L‘Italia del Tiro a volo si presenta agli Europei di Lonato, in provincia di Brescia, con un secondo obiettivo da raggiungere, oltre a quello di raggiungere titoli e medaglie continentali: conquistare i due pass per le Olimpiadi nel trap maschile per poter schierare anche le coppie nel trap misto, dato che entrambe le carte olimpiche del settore femminile sono state già conquistate dalle azzurre. Va sottolineato che le carte olimpiche non ...