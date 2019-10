Verissimo | Vittorio Magazzù | “Rosy Abate? Morirà uno dei protagonisti…”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Rosyè una delle serie più amate e seguite di Canale5. E nella puntata didel 5 ottobre, l’attoreha raccontato qualcosa che non farà piacere ai fan. “Cosa succederà nell’ultima puntata?uno dei protagonisti, sì. Se è Rosy? Non si può dire chi. Ma qualcuno, non ci si salva in Rosy”, ha detto a Silvia Toffanin.ha raccontato anche qualcosa di sé e della sua famiglia: “Sono la pecora nera, sono tutti avvocati. Anche il cane fa giurisprudenza. Facevo teatro al liceo, tragedie greche a Siracusa. Ho capito che la passione poteva diventare un lavoro quando la gente esterna mi diceva che ero bravo”. Non resta che aspettare per capire a chi si riferisce il “mezzo spoiler” dell’attore… L'articolo: “Rosyuno dei protagonisti…” proviene da Il ...

En24News : Verissimo. Vittorio Magazzu: 'Rosy Abate? One of the protagonists will die …' - iovoglioharold : RT @MediasetPlay: Prima del grande finale di #RosyAbate2, oggi sarà ospite a #Verissimo Vittorio Magazzù ?? Vi aspettiamo alle 16.00 su #Ca… - iovoglioharold : RT @violenrodriguez: Io guardo #verissimo oggi solo per leonardo cioè scusate vittorio magazzu nella speranza di avere qualche spoiler #ros… -