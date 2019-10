Urban Nature | 22 proposte del WWF per il buon governo della natura in città

Wwf - al via “Urban Nature” : più di 50 città pronte a promuovere la biodiversità in città : Più di 50 città italiane sono pronte a celebrare la festa della biodiversità firmata Wwf con l’evento “Urban Nature“. L’obiettivo delle giornata, che vede Bologna come capifila, è quello promuovere il volto verde della città: “Dobbiamo ampliare la conoscenza sulla natura nei centri abitati e promuovere la partecipazione attiva. E poi attivare la comunità a scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo ...

Domenica 6 ottobre torna Urban Nature - la festa della biodiversità in città targata WWF : Ampliare la conoscenza sulla natura in citta` e promuovere la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità per scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo anche l’esistenza, coinvolgere le tante realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi Urbani, orti sociali e giardini condivisi, con focus nelle 14 citta` metropolitane; individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore gestione del verde e ...