Marocchino sperona auto polizia e ferisce due agenti | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Federico Garau Lastava tenendo d'occhio lo straniero, pregiudicato per precedenti reati di spaccio. Venerdì pomeriggio l'arresto: glihanno colto sul fatto il 37enne, che ha opposto una strenua resistenza, arrivando are una "pantera" del commissariato È finito dietro le sbarre undi 37 anni che lo scorso venerdì pomeriggio hato l'd'ordinanza di una pattuglia di, arrivando anche ad aggredire gli uomini in divisa che tentavano di immobilizzarlo. Il soggetto, tenuto da tempo sotto controllo dalle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina. Il fermo è avvenuto a Corlo, una frazione del comune di Formigine (Modena), dove glidel commissariato di Sassuolo erano impegnati in operazione antidroga. Qui gli inquirenti avevano infatti rilevato una cospicua attività di spaccio di sostanze ...